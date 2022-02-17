Семейная пара и подросток попались с партией наркотиков в ЯНАО

Злоумышленников задержали в Салехарде при подготовке к сбыту наркотиков Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) полицией за распространением наркотиков была поймана семейная пара и подросток. Об этом сообщается на официальном сайте СКР ЯНАО.

«По данным следствия в Салехарде в январе 2022 года семейная пара, приняла предложение от куратора участвовать в преступной группе. Одновременно с ними куратор привлек к незаконной деятельности 17-летнего горожанина, который также за денежное вознаграждение согласился участвовать в сбыте наркотиков. Однако довести свои преступные действия до конца они не смогли, поскольку 6 февраля 2022 года были задержаны сотрудниками ОНК ОМВД России по г. Салехард», — говорится в сообщении следственного комитета.

Сотрудники полиции изъяли у обвиняемых наркотическое вещество в крупном размере. В настоящее время следствие устанавливает полный круг лиц участвующих в сбыте наркотиков. В отношении куратора группы уголовное дело выделено в отдельное производство. Расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) был пойман несовершеннолетний житель Надыма с крупной партией наркотиков. В ноябре 2021 года он получил задание от своего куратора выехать в Салехард для осуществления закладок наркотических средств.