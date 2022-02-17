Глава Росгвардии повысил олимпийскую чемпионку из Тюмени

12 февраля 2022 года Татьяна Сорина в составе сборной команды России выиграла женскую эстафету по лыжным гонкам на Зимней Олимпиаде в Пекине Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Тюменка Татьяна Сорина завоевавшая золото в женской лыжной эстафете на XXIV Зимних Олимпийских играх в Пекине, получила внеочередное звание капитана Росгвардии. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Виктор Золотов. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Уральского округа Росгвардии. Также в звании повысили лыжника Сергея Устюгова.

«За выдающиеся спортивные заслуги и большой личный вклад в развитие спорта, позволившие обеспечить России мировое лидерство в лыжном виде спорта, очередные воинские звания офицерам войск национальной гвардии Сергею Устюгову и Татьяне Сориной присвоены досрочно. Соответствующий приказ подписал директор федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов», — сообщили агентству в пресс-службе Росгвардии.

В Росгвардии уточнили, что спортсменка служит инструктором по спорту спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии. Является мастером спорта России международного класса по лыжным гонкам.

Как ранее писало URA.RU, 12 февраля женская сборная России по лыжным гонкам впервые с 2006 года завоевала золото в эстафете на Зимних Олимпийских играх. Второе место заняла Германия. Бронза досталась лыжницам из Швеции.

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