Российские лыжницы принесли сборной третье золото в Пекине

Российские лыжницы завоевали золото в эстафете Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Российские лыжницы завоевали золотую медаль в эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает Олимпийский комитет РФ. Победу российской сборной, в том числе, принесла уроженка Тюменской области Татьяна Сорина.

«[Юлия] Ступак, [Наталья] Непряева, [Татьяна] Сорина и [Вероника] Степанова! Наше третье золото в Пекине!» — передает Олимпийский комитет России в своем telegram-канале.

Это первая с 2006 года победа российских спортсменок в женской эстафете. Второе место заняли представительницы сборной Германии. Бронза досталась лыжницам из Швеции. Благодаря победе российских лыжниц сборная ОКР поднимется с девятой строчки медального зачета на седьмую, обогнав Китай и Италию.

Ранее лыжник Александр Большунов, в свое время выступавший за Тюменскую область, завоевал серебро в классическом спринте в 15 километров. Он на 23,2 секунды отстал от лидера гонки финна Иво Нисканена. Бронзу взял спортсмен из сборной Норвегии Йоханнес Клэбо. Также Большунов завоевал золото в скиатлоне, принеся России первую медаль высшей пробы на Играх-2022, передает агентство Nation News.