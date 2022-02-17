Власти ЯНАО выделили 35 млн на уборку незаконных свалок

Волонтерам выделил деньги на уборку свалок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти ЯНАО выделили грант в 35 миллионов рублей для проведения работ по уборке несанкционированных свалок. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства региона и ждет подпись губернатора региона Дмитрия Артюхова.

«Предоставить межрегиональной общественной экосоциологической организации „Зеленая Арктика“ грант в форме субсидии в сумме 35 500 000 рублей. Утвердить Порядок определения объема и предоставления гранта в форме субсидии межрегиональной общественной экосоциологической организации „Зеленая Арктика“», — говорится в документе.

В пояснении пресс-службы главы региона говорится, что деньги пойдут на обеспечение координации работ, сухие пайки, вывоз мусора и другое. «Проектом постановления предлагается предоставить грант в размере 35 500 000 рублей на реализацию в рамках проекта „ЭКОволонтерство — 2022“ работ по ликвидации несанкционированных свалок: выдачу сухого пайка, транспортировку, обеспечение координации, работу спецтехники по вывозу мусора и так далее», — поясняет пресс-служба.

Глава Ямала 2022 год сделал годом экологии в регионе. По его словам молодежь активно интересуется этой темой.