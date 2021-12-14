Ямальский губернатор планируют объявить 2022-й годом экологии

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов планирует 2022 год объявить годом экологии. Как сообщил глава региона во время прямой трансляции «Прямая линия», данной темой интересуется молодежь, а в округ возвращаются редкие виды животных, в частности, моржи.
«Планирую следующий год объявить годом экологии. Сейчас этой темой интересуется молодежь, которая будет лучше следить за состоянием экологии в регионе. Множественные волонтерские и народные инициативы направлены на защиту природы», — заявил Дмитрий Артюхов.
Также тема экологии поднималась во время встреч губернатора с представителями нефтегазовых компаний. В регионе начнется строительство трех мясоперерабатывающих комплексов. А отдельное внимание будет уделено природным заказникам и продолжении расчистке береговых линий.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО есть уникальное лежбище моржей, о котором рассказали президенту РФ Владимиру Путину. Оно находится на участках, принадлежащих «Газпрому».
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов планирует 2022 год объявить годом экологии. Как сообщил глава региона во время прямой трансляции «Прямая линия», данной темой интересуется молодежь, а в округ возвращаются редкие виды животных, в частности, моржи. «Планирую следующий год объявить годом экологии. Сейчас этой темой интересуется молодежь, которая будет лучше следить за состоянием экологии в регионе. Множественные волонтерские и народные инициативы направлены на защиту природы», — заявил Дмитрий Артюхов. Также тема экологии поднималась во время встреч губернатора с представителями нефтегазовых компаний. В регионе начнется строительство трех мясоперерабатывающих комплексов. А отдельное внимание будет уделено природным заказникам и продолжении расчистке береговых линий. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО есть уникальное лежбище моржей, о котором рассказали президенту РФ Владимиру Путину. Оно находится на участках, принадлежащих «Газпрому».