14 декабря 2021

Ямальский губернатор планируют объявить 2022-й годом экологии

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО, вертолет, закат, янао, тундра, солнце, ямал
Дмитрий Артюхов планирует объявить 2022 год годом экологии Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов планирует 2022 год объявить годом экологии. Как сообщил глава региона во время прямой трансляции «Прямая линия», данной темой интересуется молодежь, а в округ возвращаются редкие виды животных, в частности, моржи.

«Планирую следующий год объявить годом экологии. Сейчас этой темой интересуется молодежь, которая будет лучше следить за состоянием экологии в регионе. Множественные волонтерские и народные инициативы направлены на защиту природы», — заявил Дмитрий Артюхов.

Также тема экологии поднималась во время встреч губернатора с представителями нефтегазовых компаний. В регионе начнется строительство трех мясоперерабатывающих комплексов. А отдельное внимание будет уделено природным заказникам и продолжении расчистке береговых линий.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО есть уникальное лежбище моржей, о котором рассказали президенту РФ Владимиру Путину. Оно находится на участках, принадлежащих «Газпрому».

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов планирует 2022 год объявить годом экологии. Как сообщил глава региона во время прямой трансляции «Прямая линия», данной темой интересуется молодежь, а в округ возвращаются редкие виды животных, в частности, моржи. «Планирую следующий год объявить годом экологии. Сейчас этой темой интересуется молодежь, которая будет лучше следить за состоянием экологии в регионе. Множественные волонтерские и народные инициативы направлены на защиту природы», — заявил Дмитрий Артюхов. Также тема экологии поднималась во время встреч губернатора с представителями нефтегазовых компаний. В регионе начнется строительство трех мясоперерабатывающих комплексов. А отдельное внимание будет уделено природным заказникам и продолжении расчистке береговых линий. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО есть уникальное лежбище моржей, о котором рассказали президенту РФ Владимиру Путину. Оно находится на участках, принадлежащих «Газпрому».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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