Ямальский губернатор планируют объявить 2022-й годом экологии

Дмитрий Артюхов планирует объявить 2022 год годом экологии Фото: Максим Егоров © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов планирует 2022 год объявить годом экологии. Как сообщил глава региона во время прямой трансляции «Прямая линия», данной темой интересуется молодежь, а в округ возвращаются редкие виды животных, в частности, моржи.

«Планирую следующий год объявить годом экологии. Сейчас этой темой интересуется молодежь, которая будет лучше следить за состоянием экологии в регионе. Множественные волонтерские и народные инициативы направлены на защиту природы», — заявил Дмитрий Артюхов.

Также тема экологии поднималась во время встреч губернатора с представителями нефтегазовых компаний. В регионе начнется строительство трех мясоперерабатывающих комплексов. А отдельное внимание будет уделено природным заказникам и продолжении расчистке береговых линий.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО есть уникальное лежбище моржей, о котором рассказали президенту РФ Владимиру Путину. Оно находится на участках, принадлежащих «Газпрому».