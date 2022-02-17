В Златоусте меняют статус объекта, который спасали горожане

Предыдущий бунт на Веселой горки пришлось гасить действовавшему тогда мэру Вячеславу Жилину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Златоуста оповещают друг друга о публичных слушаниях по изменению статуса Веселой горки, которую несколько лет назад спасли от вырубки леса и застройки сотни протестующих. Активисты в соцсетях призывают горожан прийти 18 февраля в мэрию города.

«Друзья, сегодня, в 17:0, в администрации Златоуста, состоятся публичные слушания. В повестке есть Веселая Горка, в том числе. Кто сможет, подтягивайтесь. Я еду на своей машине с машзавода, есть пять мест свободных», — пишет в паблике «Веселая горка» в «ВК» пользователь Сергей Аверченко.

«Публичные слушания посвящены изменениям в генплан города и правила землепользования и застройки Златоустовского городского округа. На территории Веселой горки проект предусматривает территориальную зону рекреации, которая предназначена для спорта и отдыха. Это позволит учесть интересы жителей близлежащих микрорайонов и сохранить лесной массив. Предложение разработано с учетом рекомендаций, принятых на публичных слушаниях в 2014 году», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Златоуста.

Начало конфликту было положено 5 июля 2013 года, когда местные депутаты впервые изменили генплан применительно к Веселой горке. 35 гектарам, считавшимся зоной отдыха для горожан, придали статус земель для жилищного строительства. Когда начали вырубать деревья, на Веселой горке началось круглосуточное дежурство жителей и экологических активистов. Застройщик выставил общественникам иск на 27 млн рублей, а прокуратура города потребовала отменить решение горсобрания. После целого ряда протестных акций власти были вынуждены отменить разрешение на строительство.

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