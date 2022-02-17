Пермская оппозиция просит помощи у Жириновского и Быстрыкина

Олег Постников просит чусовлян не ходить в опасный кинотеатр Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Совладелец ООО «Молодежный центр „Юность“» в Чусовом Игорь Сергеев просит лидера ЛДПР Владимира Жириновского обратиться в СК и проверить администрацию Чусовского округа в Прикамье на предмет бездействия. Об этом URA.RU сообщил руководитель фракции ЛДПР в пермском заксобрании Олег Постников. По его словам, фракция в Госдуме уже подготовила запрос в следственный комитет.

«Прошу обратиться в СК с просьбой провести проверку на предмет наличия признаков преступления в действиях администрации Чусовского округа, которые создают угрозу жизни и здоровью граждан эксплуатацией самовольной постройки по адресу город Чусовой, улица Мира, 4 „а“», — пишет Сергеев в обращении (документ есть в распоряжении URA.RU). Также он просит проверить мэрию Чусового на предмет коррупции и превышения должностных полномочий. По его словам, более 10 лет «власти игнорируют эксплуатацию незаконно возведенного объекта в центре города».

В «Молодежном центре „Юность“» сейчас расположена гостиница, кинотеатр и развлекательный центр. В 2003 году администрация Чусового выдала разрешение на строительство второй очереди центра. Но когда в 2020 году руководство «Юности» обратилось за разрешением на ввод в эксплуатацию обновленного объекта, мэрия отказала. «Юность» обратилась в суд. Но суды всех инстанций, вплоть до Верховного, сочли, что вторая очередь «Юности» является самовольной постройкой.

Директор «Юности» Лариса Погуляйло заявила URA.RU, что молодежный центр обратился за разрешением за полгода до истечения сроков. «Мы со своей стороны давно готовы были. Но администрация заявила нам, что у нас долгострой и надо идти через суд. Им бы только от себя отвести, боятся, как как бы что не вышло. Так все и тянется с начала 2020 года», — рассказала Лариса Погуляйло. Глава Чусового Сергей Белов не ответил на звонок. По номерам, указанным на сайте администрации Чусового, также никто не ответил.

ЛДПР, со своей стороны, намерена привлечь внимание всех контролирующих органов, заявил Олег Постников. «Все еще жива в памяти страшная трагедия с бассейном „Дельфин“ в Чусовом (в результате падения 42 многотонных плит 4 декабря 2005 года погибли 14 человек, в том числе, 10 детей — ред.). И пока не выяснится полностью ситуация с функционированием „Юности“, я прошу чусовлян с вниманием относиться к посещению данного центра», — заявил Постников.

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