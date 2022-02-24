Стоматолог назвал последствия неправильной чистки зубов

Россиянам следует посещать стоматолога раз в полгода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Если человек неправильно чистит зубы, это может привести к кариесу, пародонтиту и повреждениям десен. Об этом URA.RU рассказал стоматолог, главный врач стоматологической клиники «Клиника Богуславского» Дмитрий Богуславский.

«Тут два момента. Если человек чистит зубы неправильно, не счищает налет и остаются остатки пищи, то это может привести к кариесу, болезням пародонта, это пародонтит. Также, если сама техники чистки неправильная, то это может привести к повреждениям десны, к рецессиям десны, когда десна опускается», — сказал Дмитрий Богуславский.

Стоматолог, член Профессионального общества ортодонтов России, кандидат медицинских наук Мария Балакирева в беседе с URA.RU отметила, что неправильная чистка способна вызвать выпадение зубов. «Идет оголение коронковой части зуба. Десна убывает за счет того, что образуется камень на зубах. Надо где-то раз в полгода проходить профгигиену у стоматолога, делать ультразвуковую чистку зубов, снимать налет, зубной камень. После этого улучшается состояние полости рта. Если этого не делать, то накопление зубного налета и зубного камня приводят к резорбции костной ткани, то есть, кость рассасывается. И это провоцирует подвижность зубов», — уточнила собеседница агентства.

Богуславский добавил, что зубную щетку россиянам следует менять исходя из ее состояния, но она должна служить не более трех месяцев. «В принципе, рекомендуется менять не реже, чем раз в три месяца. Но это зависит от того, как вы чистите. Это индивидуально. Надо щетку оценивать, если она уже потеряла свою форму, щетинки разошлись и она стала не очень функциональна, то ее надо менять», — заключил он.

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