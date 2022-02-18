В центре Донецка прогремел взрыв. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» с места событий.
«В центре Донецка прогремел мощный взрыв. На парковке у дома правительства был взорван автомобиль», — сообщает издание. Власти ДНР уже организовали массовую эвакуацию населения в Россию. В ЛНР также призвали спасаться в РФ. Президент РФ Владимир Путин поручил выплатить беженцам по 10 тысяч рублей и обеспечить условия для их размещения.
В Донбассе также сообщили, что украинские военные попытались устроить диверсию — взорвать емкости для хранения аммиака в Донбассе. В результате было убито несколько человек.
В центре Донецка прогремел взрыв. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» с места событий. «В центре Донецка прогремел мощный взрыв. На парковке у дома правительства был взорван автомобиль», — сообщает издание. Власти ДНР уже организовали массовую эвакуацию населения в Россию. В ЛНР также призвали спасаться в РФ. Президент РФ Владимир Путин поручил выплатить беженцам по 10 тысяч рублей и обеспечить условия для их размещения. В Донбассе также сообщили, что украинские военные попытались устроить диверсию — взорвать емкости для хранения аммиака в Донбассе. В результате было убито несколько человек.