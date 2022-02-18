В центре Донецка прогремел взрыв. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День танкиста на полигоне
Взрыв прогремел после начала эвакуации жителей (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

В центре Донецка прогремел взрыв. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» с места событий.

«В центре Донецка прогремел мощный взрыв. На парковке у дома правительства был взорван автомобиль», — сообщает издание. Власти ДНР уже организовали массовую эвакуацию населения в Россию. В ЛНР также призвали спасаться в РФ. Президент РФ Владимир Путин поручил выплатить беженцам по 10 тысяч рублей и обеспечить условия для их размещения.

В Донбассе также сообщили, что украинские военные попытались устроить диверсию — взорвать емкости для хранения аммиака в Донбассе. В результате было убито несколько человек.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В центре Донецка прогремел взрыв. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» с места событий. «В центре Донецка прогремел мощный взрыв. На парковке у дома правительства был взорван автомобиль», — сообщает издание. Власти ДНР уже организовали массовую эвакуацию населения в Россию. В ЛНР также призвали спасаться в РФ. Президент РФ Владимир Путин поручил выплатить беженцам по 10 тысяч рублей и обеспечить условия для их размещения. В Донбассе также сообщили, что украинские военные попытались устроить диверсию — взорвать емкости для хранения аммиака в Донбассе. В результате было убито несколько человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...