Террористы попытались взорвать аммиак на заводе «Стирол» Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Война на Украине

Украинские солдаты попытались взорвать емкости для хранения аммиака в Донбассе, в результате было убито несколько человек. Об этом сообщает Министерство государственной безопасности непризнанной Донецкой народной республики.

«Зафиксирована попытка киевского режима осуществления диверсионно-террористического акта. 18 февраля украинской диверсионно-разведывательной группой предпринята попытка подрыва емкостей для хранения аммиака на территории завода „Стирол“ в городе Горловке», — говорится на официальном сайте ведомства.

«Выявлено перемещение двух групп специального назначения ВФУ в количестве 10 и 12 человек. Наши защитники были вынуждены открыть огонь из дежурных огневых средств. Противник понес потери не менее двух боевиков убитыми, трех раненых и был вынужден отступить», — передает ведомство в своем telegram-канале.

Отмечается также, что во время инцидента был ранен охранник предприятия. Ему оказана медицинская помощь. Правоохранительные органы разбираются в ситуации.

Ранее о ситуации на Донбассе высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что происходящее там — «это очень тревожные новости, которые действительно вызывают чувство тревоги, и потенциально они очень опасны», передает деловое издание «Взгляд». По его словам, президента РФ Владимира Путина постоянно держат в курсе меняющейся ситуации на этой территории, дополняет Pravda.Ru.

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