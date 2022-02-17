17 февраля 2022

Челябинская область готова принять беженцев из Донбасса

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Семинар-совещание, пресс-подходы губернаторы. Москва, портрет, текслер алексей
Алексей Текслер распорядился подготовить регион к принятию беженцев Фото:
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Челябинская область готова принять беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом 18 февраля URA.RU заявили в пресс-cлужбе губернатора региона Алексея Текслера. Уведомление о готовности уже направлено в управление МЧС РФ.

«В случае необходимости принять беженцев и обеспечить их всем необходимым смогут учреждения системы социальной защиты населения, санатории, дома отдыха и интернаты. Список мест размещения готовится совместно с главным управлением МЧС по Челябинской области», — сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Ранее власти самопровозглашенных республик Донбасса организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, РФ готова обеспечить размещение на своей территории всех беженцев республик.

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Челябинская область готова принять беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом 18 февраля URA.RU заявили в пресс-cлужбе губернатора региона Алексея Текслера. Уведомление о готовности уже направлено в управление МЧС РФ. «В случае необходимости принять беженцев и обеспечить их всем необходимым смогут учреждения системы социальной защиты населения, санатории, дома отдыха и интернаты. Список мест размещения готовится совместно с главным управлением МЧС по Челябинской области», — сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области. Ранее власти самопровозглашенных республик Донбасса организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, РФ готова обеспечить размещение на своей территории всех беженцев республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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