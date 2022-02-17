Челябинская область готова принять беженцев из Донбасса

Алексей Текслер распорядился подготовить регион к принятию беженцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Челябинская область готова принять беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом 18 февраля URA.RU заявили в пресс-cлужбе губернатора региона Алексея Текслера. Уведомление о готовности уже направлено в управление МЧС РФ.

«В случае необходимости принять беженцев и обеспечить их всем необходимым смогут учреждения системы социальной защиты населения, санатории, дома отдыха и интернаты. Список мест размещения готовится совместно с главным управлением МЧС по Челябинской области», — сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Ранее власти самопровозглашенных республик Донбасса организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, РФ готова обеспечить размещение на своей территории всех беженцев республик.