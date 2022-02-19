ЛНР объявила о всеобщей мобилизации вслед за ДНР

В ЛНР объявлена мобилизация Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

В Луганской народной республики объявили всеобщую мобилизацию. Об этом говорится в указе главы республики Леонида Пасечника.

«Объявить на территории Луганской народной республики общую мобилизацию», — говорится в документе. В тексте указано, что призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 55 лет. Им запрещается выезд за пределы региона.

Всеобщую мобилизацию ранее объявили в соседней Донецкой народной республике. Это связано с обострением ситуации в Донбассе. В последние дни там участились обстрелы. А накануне в ЛНР и ДНР объявили о массовой эвакуации гражданского населения в Россию. Ряд регионов РФ уже выразил желание принять беженцев.