ЛНР объявила о всеобщей мобилизации вслед за ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ситуация на востоке Украины. Луганск. Захват здания МВД, автомат, оружие, луганск, захват мвд, оцепление
В ЛНР объявлена мобилизация Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

В Луганской народной республики объявили всеобщую мобилизацию. Об этом говорится в указе главы республики Леонида Пасечника.

«Объявить на территории Луганской народной республики общую мобилизацию», — говорится в документе. В тексте указано, что призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 55 лет. Им запрещается выезд за пределы региона.

Всеобщую мобилизацию ранее объявили в соседней Донецкой народной республике. Это связано с обострением ситуации в Донбассе. В последние дни там участились обстрелы. А накануне в ЛНР и ДНР объявили о массовой эвакуации гражданского населения в Россию. Ряд регионов РФ уже выразил желание принять беженцев.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Луганской народной республики объявили всеобщую мобилизацию. Об этом говорится в указе главы республики Леонида Пасечника. «Объявить на территории Луганской народной республики общую мобилизацию», — говорится в документе. В тексте указано, что призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 55 лет. Им запрещается выезд за пределы региона. Всеобщую мобилизацию ранее объявили в соседней Донецкой народной республике. Это связано с обострением ситуации в Донбассе. В последние дни там участились обстрелы. А накануне в ЛНР и ДНР объявили о массовой эвакуации гражданского населения в Россию. Ряд регионов РФ уже выразил желание принять беженцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...