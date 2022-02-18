Глава ДНР объявил всеобщую мобилизацию

19 февраля 2022 в 11:21 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин призвал земляков в запасе явиться в военные комиссариаты Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации. В своем обращении он также призвал жителей, пребывающих в запасе, явиться в военные комиссариаты. «По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия. Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации», — цитирует Дениса Пушилина официальный сайт главы ДНР. В соответствие с опубликованным на интернет-странице документом, правительство республики должно перевести экономику «на работу в условиях военного времени». Также властям поручено обеспечить поставку техники для вооруженных сил ДНР и других воинских формирований. Призыв граждан, пребывающих в запасе, будет проводиться по всей территории республики. Ранее Пушилин заявил, что Киев может в любой момент начать полномасштабное наступление на Донбасс. После Совместный центр контроля и координации прекращения огня (СЦКК) заявил, что украинские военные совершила более 30 обстрелов самопровозглашенной Луганской народной республики за сутки. Власти Донбасса организовали массовую эвакуацию местных жителей. В Россию направили автобусы с женщинами, детьми и пожилыми людьми. Всего из ДНР планируют эвакуировать около 700 000 жителей, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации. В своем обращении он также призвал жителей, пребывающих в запасе, явиться в военные комиссариаты. «По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия. Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации», — цитирует Дениса Пушилина официальный сайт главы ДНР. В соответствие с опубликованным на интернет-странице документом, правительство республики должно перевести экономику «на работу в условиях военного времени». Также властям поручено обеспечить поставку техники для вооруженных сил ДНР и других воинских формирований. Призыв граждан, пребывающих в запасе, будет проводиться по всей территории республики. Ранее Пушилин заявил, что Киев может в любой момент начать полномасштабное наступление на Донбасс. После Совместный центр контроля и координации прекращения огня (СЦКК) заявил, что украинские военные совершила более 30 обстрелов самопровозглашенной Луганской народной республики за сутки. Власти Донбасса организовали массовую эвакуацию местных жителей. В Россию направили автобусы с женщинами, детьми и пожилыми людьми. Всего из ДНР планируют эвакуировать около 700 000 жителей, передает «Национальная служба новостей».