Депутат Госдумы допустил уничтожение Донбасса в течение 48 часов

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Танки ДНР, танк
Депутат Госдумы высказался о ситуации в Донбассе Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

В ближайшие 48 часов может начаться уничтожение жителей Донбасса. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«В ближайшее сутки-двое могут начаться полномасштабные действия по уничтожению населения Донбасса», — сказал Виктор Водолацкий. Заявление приводит РИА «Новости».

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию. Он призвал прийти в военные комиссариаты жителей, пребывающих в запасе. Он также считает, что Украина может напасть на Луганскую и Донецкую народные республики в любой момент.

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В ближайшие 48 часов может начаться уничтожение жителей Донбасса. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Виктор Водолацкий. «В ближайшее сутки-двое могут начаться полномасштабные действия по уничтожению населения Донбасса», — сказал Виктор Водолацкий. Заявление приводит РИА «Новости». Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию. Он призвал прийти в военные комиссариаты жителей, пребывающих в запасе. Он также считает, что Украина может напасть на Луганскую и Донецкую народные республики в любой момент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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