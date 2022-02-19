Депутат Госдумы допустил уничтожение Донбасса в течение 48 часов

В ближайшие 48 часов может начаться уничтожение жителей Донбасса. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
«В ближайшее сутки-двое могут начаться полномасштабные действия по уничтожению населения Донбасса», — сказал Виктор Водолацкий. Заявление приводит РИА «Новости».
Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию. Он призвал прийти в военные комиссариаты жителей, пребывающих в запасе. Он также считает, что Украина может напасть на Луганскую и Донецкую народные республики в любой момент.
В ближайшие 48 часов может начаться уничтожение жителей Донбасса. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Виктор Водолацкий. «В ближайшее сутки-двое могут начаться полномасштабные действия по уничтожению населения Донбасса», — сказал Виктор Водолацкий. Заявление приводит РИА «Новости». Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию. Он призвал прийти в военные комиссариаты жителей, пребывающих в запасе. Он также считает, что Украина может напасть на Луганскую и Донецкую народные республики в любой момент.