Депутат Госдумы допустил уничтожение Донбасса в течение 48 часов

Депутат Госдумы высказался о ситуации в Донбассе Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

В ближайшие 48 часов может начаться уничтожение жителей Донбасса. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«В ближайшее сутки-двое могут начаться полномасштабные действия по уничтожению населения Донбасса», — сказал Виктор Водолацкий. Заявление приводит РИА «Новости».

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию. Он призвал прийти в военные комиссариаты жителей, пребывающих в запасе. Он также считает, что Украина может напасть на Луганскую и Донецкую народные республики в любой момент.