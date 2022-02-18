18 февраля 2022

Глава ДНР Пушилин назвал сроки нападения Украины на ДНР. «Ситуация критическая»

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ХХ съезд партии
По словам Дениса Пушилина, ситуация в Донбассе критическая Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Украина может напасть на самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики в любой момент. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«В любой момент может просто начаться полномасштабное наступление <…>. Ситуация крайне критическая. Определенные участки разминированы, техника приведена к тому, что она в любой момент может перейти к маршу», — заявил Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».

Он также отметил, что в Россию будут эвакуированы сотни тысяч жителей Донбасса. Покинут республику в основном дети и женщины, уточнил Пушилин.

Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по Донбассу Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия 24» согласился со словами главы ДНР. «Сейчас мы находимся на грани военного разрешения конфликта, то есть сейчас, к сожалению, никакие слова не работают», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в центре Донецка был взорван автомобиль. Машина принадлежала начальнику Народной милиции ДНР Денису Синенкову, пишет RT. В Донбассе началась массовая эвакуация жителей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не осведомлен об эвакуации, передает телеканал 360. Журналистов URA.RU задержали в Донбассе.

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Украина может напасть на самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики в любой момент. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «В любой момент может просто начаться полномасштабное наступление <…>. Ситуация крайне критическая. Определенные участки разминированы, техника приведена к тому, что она в любой момент может перейти к маршу», — заявил Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости». Он также отметил, что в Россию будут эвакуированы сотни тысяч жителей Донбасса. Покинут республику в основном дети и женщины, уточнил Пушилин. Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по Донбассу Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия 24» согласился со словами главы ДНР. «Сейчас мы находимся на грани военного разрешения конфликта, то есть сейчас, к сожалению, никакие слова не работают», — сказал он. Ранее сообщалось, что в центре Донецка был взорван автомобиль. Машина принадлежала начальнику Народной милиции ДНР Денису Синенкову, пишет RT. В Донбассе началась массовая эвакуация жителей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не осведомлен об эвакуации, передает телеканал 360. Журналистов URA.RU задержали в Донбассе.
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