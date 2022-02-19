На операцию наступления Украины выделили до пяти суток Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

В Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) показали план украинской наступательной операции. По их информации Украина собирается за пять суток «зачистить» Донбасс от русскоязычного населения.

«Цель украинской наступательной операции — „зачистка“ территории Народных Республик от русскоязычного населения, выдавливание его на территорию России, получение контроля над всей территорией Народных республик. В соответствии с замыслом Генерального штаба к наступательной операции ВСУ на Донбассе привлекаются практически все боеспособные соединения и воинские части», — сообщается в telegram-канале Народной милиции Донбасса.

Для нападения создали ударную группировку войск Украины, передает милиция. Сообщается, что на операцию выделили до пяти суток.

Ранее вооруженные силы Украины обстреляли из минометов окраины Донбасса, рассказал представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. В Донбассе организовали централизованную эвакуацию населения в Россию. Глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник объявили о мобилизации в республиках, сообщает «Национальная служба новостей».

Фото: telegram-канал Народной милиции ДНР