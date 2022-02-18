Украинские войска обстреляли из минометов окраины Донбасса

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по окраинам Донецка 14 мин. Об этом сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Старомихайловка. Выпущено 14 мин калибром 82 и 120 миллиметров», — заявил представитель ведомства. Информацию передает РИА «Новости».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинская сторона продолжает наращивать военное присутствие в Донбассе, а Запад поставляет вооружение на Украину. Также сообщалось, что в Донецке произошел взрыв, волна от которого прокатилась по всему городу. Позже представитель ДНР заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрел территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив девять мин.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по окраинам Донецка 14 мин. Об этом сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. «Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Старомихайловка. Выпущено 14 мин калибром 82 и 120 миллиметров», — заявил представитель ведомства. Информацию передает РИА «Новости». Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинская сторона продолжает наращивать военное присутствие в Донбассе, а Запад поставляет вооружение на Украину. Также сообщалось, что в Донецке произошел взрыв, волна от которого прокатилась по всему городу. Позже представитель ДНР заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрел территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив девять мин.