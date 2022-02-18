Украинские войска обстреляли из минометов окраины Донбасса

ВСУ выпустили по окраинам ДНР 14 мин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по окраинам Донецка 14 мин. Об этом сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Старомихайловка. Выпущено 14 мин калибром 82 и 120 миллиметров», — заявил представитель ведомства. Информацию передает РИА «Новости».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинская сторона продолжает наращивать военное присутствие в Донбассе, а Запад поставляет вооружение на Украину. Также сообщалось, что в Донецке произошел взрыв, волна от которого прокатилась по всему городу. Позже представитель ДНР заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрел территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив девять мин.