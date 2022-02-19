Врач-сомнолог Бузунов развеял миф о лучшем времени для сна

19 февраля 2022 в 19:34 Размер текста - 17 +

С помощью освещения можно обмануть свой мозг Фото: Анна Майорова © URA.RU Качество сна не зависит от того, насколько поздно человек ложится спать. Об этом URA.RU рассказали врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов. «Самый большой миф — что полезно ложиться спать до 00.00, а лучше в 22.00. И что сон до полуночи лучше, чем после, чуть ли не в два раза. Цивилизация позволяет обманывать наш мозг. Можно спокойно жить в Москве, по времени Лондона, ложиться в 2.00 ночи вместо 23.00. Но до 2.00 нужно находиться на освещенном пространстве, яркий белый офисный свет мозг воспринимает как солнце. Потом вы свет приглушаете, мозг думает, что вечереет, вы засыпаете и прекрасно мелатонин начнет продуцироваться. Можно задернуть шторы и спать до 10.00 утра. Мозг думает, что это ночь, восхода солнца же нет», — сказал Роман Бузунов. По его словам, опаснее для организма, когда нет режима. «Организм не понимает, когда ему какой гормон продуцировать. Важно вставать и ложиться приблизительно в одно и то же время. Еще нужно не отсыпаться в выходные долго. Если человек обычно встает в 6.00 утра, а в выходные в 12.00, он выспался, но сместил свои часовые пояса, и в ночь на понедельник нужно лечь раньше», — отметил врач. Сомнолог подчеркнул, что организму требуются сутки на то, чтобы адаптироваться за каждый час разницы. Врач невролог-сомнолог Елена Царева, рассказала, что существует золотой период перед сном. «Это два часа, в которые нужно убрать все, что мешает. Как правило, мы туда включаем свет, который снижает уровень мелатонина, особенно белого и голубого спектра, еду, тяжелую физическую нагрузку и неприятные эмоции. Они могут влиять на сон и его содержание, говорят исследователи», — пояснила собеседница агентства. Некоторым необходимо отказаться от кофеина ради хорошего сна, добавила специалист. «Как правило после обеда мы его ограничиваем. Есть люди, которым в утренние часы кофе, чай, шоколад, какао, могут нарушить сон», — заключила Царева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Качество сна не зависит от того, насколько поздно человек ложится спать. Об этом URA.RU рассказали врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов. «Самый большой миф — что полезно ложиться спать до 00.00, а лучше в 22.00. И что сон до полуночи лучше, чем после, чуть ли не в два раза. Цивилизация позволяет обманывать наш мозг. Можно спокойно жить в Москве, по времени Лондона, ложиться в 2.00 ночи вместо 23.00. Но до 2.00 нужно находиться на освещенном пространстве, яркий белый офисный свет мозг воспринимает как солнце. Потом вы свет приглушаете, мозг думает, что вечереет, вы засыпаете и прекрасно мелатонин начнет продуцироваться. Можно задернуть шторы и спать до 10.00 утра. Мозг думает, что это ночь, восхода солнца же нет», — сказал Роман Бузунов. По его словам, опаснее для организма, когда нет режима. «Организм не понимает, когда ему какой гормон продуцировать. Важно вставать и ложиться приблизительно в одно и то же время. Еще нужно не отсыпаться в выходные долго. Если человек обычно встает в 6.00 утра, а в выходные в 12.00, он выспался, но сместил свои часовые пояса, и в ночь на понедельник нужно лечь раньше», — отметил врач. Сомнолог подчеркнул, что организму требуются сутки на то, чтобы адаптироваться за каждый час разницы. Врач невролог-сомнолог Елена Царева, рассказала, что существует золотой период перед сном. «Это два часа, в которые нужно убрать все, что мешает. Как правило, мы туда включаем свет, который снижает уровень мелатонина, особенно белого и голубого спектра, еду, тяжелую физическую нагрузку и неприятные эмоции. Они могут влиять на сон и его содержание, говорят исследователи», — пояснила собеседница агентства. Некоторым необходимо отказаться от кофеина ради хорошего сна, добавила специалист. «Как правило после обеда мы его ограничиваем. Есть люди, которым в утренние часы кофе, чай, шоколад, какао, могут нарушить сон», — заключила Царева.