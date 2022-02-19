Зеленский определился с судьбой Крыма и Донбасса

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Крым и Донбасс вернутся в состав Украины только мирным путем, считает Владимир Зеленский Фото:
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Война на Украине

Полуостров Крым, а также территории Донбасса, которые сейчас занимают самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики, вернутся в состав Украины мирным путем. Об этом во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Крым и оккупированные районы Донбасса вернутся в состав Украины только мирным путем», — заявил Владимир Зеленский. Трансляция выступления ведется в youtube-канале конференции.

Республика Крым и Севастополь, по итогам референдума, вышли из состава Украины в марте 2014 года. После этого они вошли в состав Российской Федерации. Этой же весной ряд районов Донецкой и Луганской областей образовали самопровозглашенные народные республики. Вооруженные силы Украины начали против них военную операцию, однако территории все еще остаются неподконтрольными Киеву.

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Полуостров Крым, а также территории Донбасса, которые сейчас занимают самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики, вернутся в состав Украины мирным путем. Об этом во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил украинский президент Владимир Зеленский. «Крым и оккупированные районы Донбасса вернутся в состав Украины только мирным путем», — заявил Владимир Зеленский. Трансляция выступления ведется в youtube-канале конференции. Республика Крым и Севастополь, по итогам референдума, вышли из состава Украины в марте 2014 года. После этого они вошли в состав Российской Федерации. Этой же весной ряд районов Донецкой и Луганской областей образовали самопровозглашенные народные республики. Вооруженные силы Украины начали против них военную операцию, однако территории все еще остаются неподконтрольными Киеву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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