Зеленский определился с судьбой Крыма и Донбасса

Полуостров Крым, а также территории Донбасса, которые сейчас занимают самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики, вернутся в состав Украины мирным путем. Об этом во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«Крым и оккупированные районы Донбасса вернутся в состав Украины только мирным путем», — заявил Владимир Зеленский. Трансляция выступления ведется в youtube-канале конференции.
Республика Крым и Севастополь, по итогам референдума, вышли из состава Украины в марте 2014 года. После этого они вошли в состав Российской Федерации. Этой же весной ряд районов Донецкой и Луганской областей образовали самопровозглашенные народные республики. Вооруженные силы Украины начали против них военную операцию, однако территории все еще остаются неподконтрольными Киеву.
Полуостров Крым, а также территории Донбасса, которые сейчас занимают самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики, вернутся в состав Украины мирным путем. Об этом во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил украинский президент Владимир Зеленский. «Крым и оккупированные районы Донбасса вернутся в состав Украины только мирным путем», — заявил Владимир Зеленский. Трансляция выступления ведется в youtube-канале конференции. Республика Крым и Севастополь, по итогам референдума, вышли из состава Украины в марте 2014 года. После этого они вошли в состав Российской Федерации. Этой же весной ряд районов Донецкой и Луганской областей образовали самопровозглашенные народные республики. Вооруженные силы Украины начали против них военную операцию, однако территории все еще остаются неподконтрольными Киеву.