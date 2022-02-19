Эндокринолог раскрыла, кому нужна подготовка перед вакцинацией

Обследование и лечение перед вакцинацией от коронавируса требуется людям с аутоиммунными заболеваниями. Об этом в беседе с URA.RU заявила врач-терапевт, эндокринолог, диетолог Екатерина Кривцова.
«Вакцинация в любом случае нужна. Вопрос в том, что некоторым гражданам надо к ней готовиться в связи с их заболеваниями. Поэтому людям с аутоиммунными и системными заболеваниями очень важно, чтобы вакцинация проходила после некого обследования. Имеющим аутоиммунные тиреоидиты, гипотиреозы с тиреотоксикозами, несомненно должны сначала посмотреть лабораторные показатели своего здоровья и только после этого решать задачу о том, когда делать прививку. Вакцинация в этом случае обязательна и правильна, но должна проводиться после проведения терапии. Потому что она должна быть в состоянии полной компенсации», — сказала Екатерина Кривцова.
По словам вирусолога, профессора МГУ, доктора биологических наук Алексея Аграновского, если пациент сомневается, ему лучше обратиться к лечащему врачу. «Если он дает добро, то вакцинироваться. В случае хронических заболеваний, необходимо прикинуть, что опаснее, встреча с вирусом или прививка, и какая прививка. В этих вопросах поможет разобраться терапевт. Обязательно посоветоваться с врачом. Если он дает странные рекомендации, то можно поговорить еще с одним специалистом», — отметил профессор.
Обследование и лечение перед вакцинацией от коронавируса требуется людям с аутоиммунными заболеваниями. Об этом в беседе с URA.RU заявила врач-терапевт, эндокринолог, диетолог Екатерина Кривцова. «Вакцинация в любом случае нужна. Вопрос в том, что некоторым гражданам надо к ней готовиться в связи с их заболеваниями. Поэтому людям с аутоиммунными и системными заболеваниями очень важно, чтобы вакцинация проходила после некого обследования. Имеющим аутоиммунные тиреоидиты, гипотиреозы с тиреотоксикозами, несомненно должны сначала посмотреть лабораторные показатели своего здоровья и только после этого решать задачу о том, когда делать прививку. Вакцинация в этом случае обязательна и правильна, но должна проводиться после проведения терапии. Потому что она должна быть в состоянии полной компенсации», — сказала Екатерина Кривцова. По словам вирусолога, профессора МГУ, доктора биологических наук Алексея Аграновского, если пациент сомневается, ему лучше обратиться к лечащему врачу. «Если он дает добро, то вакцинироваться. В случае хронических заболеваний, необходимо прикинуть, что опаснее, встреча с вирусом или прививка, и какая прививка. В этих вопросах поможет разобраться терапевт. Обязательно посоветоваться с врачом. Если он дает странные рекомендации, то можно поговорить еще с одним специалистом», — отметил профессор.