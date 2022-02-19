Эндокринолог раскрыла, кому нужна подготовка перед вакцинацией

20 февраля 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Врач должен решить, что опаснее — прививка или болезнь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Обследование и лечение перед вакцинацией от коронавируса требуется людям с аутоиммунными заболеваниями. Об этом в беседе с URA.RU заявила врач-терапевт, эндокринолог, диетолог Екатерина Кривцова. «Вакцинация в любом случае нужна. Вопрос в том, что некоторым гражданам надо к ней готовиться в связи с их заболеваниями. Поэтому людям с аутоиммунными и системными заболеваниями очень важно, чтобы вакцинация проходила после некого обследования. Имеющим аутоиммунные тиреоидиты, гипотиреозы с тиреотоксикозами, несомненно должны сначала посмотреть лабораторные показатели своего здоровья и только после этого решать задачу о том, когда делать прививку. Вакцинация в этом случае обязательна и правильна, но должна проводиться после проведения терапии. Потому что она должна быть в состоянии полной компенсации», — сказала Екатерина Кривцова. По словам вирусолога, профессора МГУ, доктора биологических наук Алексея Аграновского, если пациент сомневается, ему лучше обратиться к лечащему врачу. «Если он дает добро, то вакцинироваться. В случае хронических заболеваний, необходимо прикинуть, что опаснее, встреча с вирусом или прививка, и какая прививка. В этих вопросах поможет разобраться терапевт. Обязательно посоветоваться с врачом. Если он дает странные рекомендации, то можно поговорить еще с одним специалистом», — отметил профессор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Обследование и лечение перед вакцинацией от коронавируса требуется людям с аутоиммунными заболеваниями. Об этом в беседе с URA.RU заявила врач-терапевт, эндокринолог, диетолог Екатерина Кривцова. «Вакцинация в любом случае нужна. Вопрос в том, что некоторым гражданам надо к ней готовиться в связи с их заболеваниями. Поэтому людям с аутоиммунными и системными заболеваниями очень важно, чтобы вакцинация проходила после некого обследования. Имеющим аутоиммунные тиреоидиты, гипотиреозы с тиреотоксикозами, несомненно должны сначала посмотреть лабораторные показатели своего здоровья и только после этого решать задачу о том, когда делать прививку. Вакцинация в этом случае обязательна и правильна, но должна проводиться после проведения терапии. Потому что она должна быть в состоянии полной компенсации», — сказала Екатерина Кривцова. По словам вирусолога, профессора МГУ, доктора биологических наук Алексея Аграновского, если пациент сомневается, ему лучше обратиться к лечащему врачу. «Если он дает добро, то вакцинироваться. В случае хронических заболеваний, необходимо прикинуть, что опаснее, встреча с вирусом или прививка, и какая прививка. В этих вопросах поможет разобраться терапевт. Обязательно посоветоваться с врачом. Если он дает странные рекомендации, то можно поговорить еще с одним специалистом», — отметил профессор.