19 февраля 2022

В ЛНР заявили о попытке прорыва украинских военных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка артиллеристов на полигоне «Свердловский». Екатеринбург, боеприпасы, снаряд, артиллерия
Силы ЛНР отбили атаку ВСУ Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Попытка атаковать позиции Народной милиции ЛНР была предпринята утром 20 февраля военнослужащими ВСУ. Об этом говорится в экстренном заявлении официального представителя Народной милиции ЛНР.

«В 5 утра 20 февраля „боевики“ 79-й десантно-штурмовой бригады [ВСУ] предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции в районе населенного пункта Пионерское с форсированием реки Северский Донец. В результате столкновения противник понес потери и отступил», — говорится в заявлении, опубликованном в telegram-канале Народной милиции Луганской народной республики.

Согласно сообщению, в результате боя есть жертвы среди мирного населения. Уничтожены пять жилых домов. Данные о потерях уточняются.

Ранее корреспондент URA.RU сообщил о минометном обстреле Донецка. Артобстрелу подверглись северная и западная окраины города.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Попытка атаковать позиции Народной милиции ЛНР была предпринята утром 20 февраля военнослужащими ВСУ. Об этом говорится в экстренном заявлении официального представителя Народной милиции ЛНР. «В 5 утра 20 февраля „боевики“ 79-й десантно-штурмовой бригады [ВСУ] предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции в районе населенного пункта Пионерское с форсированием реки Северский Донец. В результате столкновения противник понес потери и отступил», — говорится в заявлении, опубликованном в telegram-канале Народной милиции Луганской народной республики. Согласно сообщению, в результате боя есть жертвы среди мирного населения. Уничтожены пять жилых домов. Данные о потерях уточняются. Ранее корреспондент URA.RU сообщил о минометном обстреле Донецка. Артобстрелу подверглись северная и западная окраины города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...