В ЛНР заявили о попытке прорыва украинских военных

Силы ЛНР отбили атаку ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Попытка атаковать позиции Народной милиции ЛНР была предпринята утром 20 февраля военнослужащими ВСУ. Об этом говорится в экстренном заявлении официального представителя Народной милиции ЛНР.

«В 5 утра 20 февраля „боевики“ 79-й десантно-штурмовой бригады [ВСУ] предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции в районе населенного пункта Пионерское с форсированием реки Северский Донец. В результате столкновения противник понес потери и отступил», — говорится в заявлении, опубликованном в telegram-канале Народной милиции Луганской народной республики.

Согласно сообщению, в результате боя есть жертвы среди мирного населения. Уничтожены пять жилых домов. Данные о потерях уточняются.

Ранее корреспондент URA.RU сообщил о минометном обстреле Донецка. Артобстрелу подверглись северная и западная окраины города.