Сборная России стала девятой в медальном зачете Олимпиады

20 февраля 2022 в 11:44 Размер текста - 17 +

Российские спортсмены завоевали 32 медали Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) по итогам Зимних Игр в Пекине заняла девятое место в медальном зачете. На счету россиян — шесть золотых медалей. Всего в ходе Олимпиады-2022 российские спортсмены завоевали 32 медали. Из них шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Первыми в медальном зачете стали норвежцы — у них 16 золотых, восемь серебряных и 13 бронзовых медалей. Сборная Германии стала второй (12 золотых, 10 серебряных и пять бронзовых). Хозяева соревнований китайцы стали третьими — у них девять золотых, четыре серебряных и два бронзовых медали. Информация опубликована на официальном сайте Пекинской Олимпиады. «Результат сборной России на Олимпийских играх в Пекине успешный», — заявил президент ОКР Станислав Поздняков. Его слова приводит ТАСС. Три из шести золотых медалей России принес лыжник Александр Большунов, ранее выступавший за Тюменскую область. Он отличился в скиатлоне, масс-старте и в эстафете (вместе с ним чемпионами стали Алексей Червоткин, Денис Спицов, выступающий за Тюменскую область, и югорский лыжник Сергей Устюгов). Награда высшей пробы на Олимпиаде-2022 также завоевана лыжницами — Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Вероника Степанова выиграли лыжную эстафету. Также «золото» России принесли фигуристы (Анна Щербакова — в личном зачете; у фигуристов первое место и в командном зачете). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) по итогам Зимних Игр в Пекине заняла девятое место в медальном зачете. На счету россиян — шесть золотых медалей. Всего в ходе Олимпиады-2022 российские спортсмены завоевали 32 медали. Из них шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Первыми в медальном зачете стали норвежцы — у них 16 золотых, восемь серебряных и 13 бронзовых медалей. Сборная Германии стала второй (12 золотых, 10 серебряных и пять бронзовых). Хозяева соревнований китайцы стали третьими — у них девять золотых, четыре серебряных и два бронзовых медали. Информация опубликована на официальном сайте Пекинской Олимпиады. «Результат сборной России на Олимпийских играх в Пекине успешный», — заявил президент ОКР Станислав Поздняков. Его слова приводит ТАСС. Три из шести золотых медалей России принес лыжник Александр Большунов, ранее выступавший за Тюменскую область. Он отличился в скиатлоне, масс-старте и в эстафете (вместе с ним чемпионами стали Алексей Червоткин, Денис Спицов, выступающий за Тюменскую область, и югорский лыжник Сергей Устюгов). Награда высшей пробы на Олимпиаде-2022 также завоевана лыжницами — Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Вероника Степанова выиграли лыжную эстафету. Также «золото» России принесли фигуристы (Анна Щербакова — в личном зачете; у фигуристов первое место и в командном зачете).