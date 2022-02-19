В Озерске пьяный водитель сбил двух девочек-подростков

По факту аварии возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Озерске (Челябинская область) пьяный водитель Opel Astra сбил двух девочек-подростков, которые шли по обочине дороги. Одна из них скончалась, вторая была госпитализирована. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

«В ходе освидетельствования у водителя установлено состояние алкогольного опьянения. На место происшествия выехал прокурор ЗАТО Озерск Сергей Волков для координации действий оперативных служб», — рассказали URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

«Мужчина имеет водительский стаж более 30 лет. В текущем году привлекался к административной ответственности по статье 12.9 части 2 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Авария произошла вечером 20 февраля в поселке Метелино возле дома №16 по улице Береговой. 54-летний водитель совершал обгон и не справился с управлением. Он сбил двух сестер 2007 и 2005 годов рождения. Младшая девочка скончалась на месте, а старшую доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Водитель Opel Astra задержан. По факту аварии возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД»). Расследование находится под контролем областной прокуратуры.

Пресс-служба ГИБДД Озерска

Пресс-служба ГИБДД Озерска

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