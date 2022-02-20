Ремонт дорог в Екатеринбурге будет более дорогим. Чиновников возмутил «лежачий полицейский»

21 февраля 2022 в 08:52 Размер текста - 17 +

Фрезерная технология применяется в Екатеринбурге и сейчас, но не повсеместно Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти Екатеринбурга готовятся расширить применение дорогой — фрезерной — технологии дорожных ремонтов, сообщили URA.RU два источника в администрации. По словам одного из них, это главный хозяйственный вопрос, который решают сейчас в мэрии. Триггером для такого обсуждения стали последствия ямочного ремонта на улице 8 Марта (от дома №167 до ул. Академика Шварца, 1), который отдельно разбирали на совещании у мэра Алексея Орлова перед Новым годом. Дискуссию тогда запустил вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов, поделился свидетель. «При ямочном ремонте на одном из участков вместо устранения колеи получился „лежачий полицейский“. То есть заплату поставили так, что по уровню она была выше, чем нужно. И последовало предложение делать вместо ямочных фрезерные ремонты — со срезанием верхнего слоя асфальта и укладкой нового покрытия от бордюра до бордюра. Орлов это поддержал», — рассказал собеседник. Другой источник добавил: в руководстве города якобы считают, что главы районов, чьи подразделения — ДЭУ — выступают основными операторами дорожных ремонтов, не способны принимать эффективные решения. «Их ямочные ремонты раздражают горожан. Поэтому есть позиция, что ремонтировать дороги нужно централизованно, через единого заказчика, а не разделенного по районам, как сейчас», — описал собеседник. Первый инсайдер при этом сказал, что пока не слышал о каких-либо консолидированных торгах. «Дело не в неспособности глав районов эффективно управлять ремонтами, а в ограниченности средств. В ДЭУ отсутствует нормальная техника для фрезерных ремонтов, а закупать эту услугу у подрядчиков (там почасовая оплата) слишком дорого. Потому и делается ставка в основном на ямочный способ», — объяснил он. Получить комментарий в пресс-службе горадминистрации к моменту публикации не удалось. 17 февраля на сайте мэрии появился релиз, где говорится, что в 2022 году будут отремонтированы 32 дорожных участка. Среди наиболее заметных — улица Шефская, ул. Челюскинцев (от ул. Бориса Ельцина до Московской), ул. 8 Марта (Малышева-Радищева) и проспект Ленина (разъезды в районе пересечения с улицей Мира). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти Екатеринбурга готовятся расширить применение дорогой — фрезерной — технологии дорожных ремонтов, сообщили URA.RU два источника в администрации. По словам одного из них, это главный хозяйственный вопрос, который решают сейчас в мэрии. Триггером для такого обсуждения стали последствия ямочного ремонта на улице 8 Марта (от дома №167 до ул. Академика Шварца, 1), который отдельно разбирали на совещании у мэра Алексея Орлова перед Новым годом. Дискуссию тогда запустил вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов, поделился свидетель. «При ямочном ремонте на одном из участков вместо устранения колеи получился „лежачий полицейский“. То есть заплату поставили так, что по уровню она была выше, чем нужно. И последовало предложение делать вместо ямочных фрезерные ремонты — со срезанием верхнего слоя асфальта и укладкой нового покрытия от бордюра до бордюра. Орлов это поддержал», — рассказал собеседник. Другой источник добавил: в руководстве города якобы считают, что главы районов, чьи подразделения — ДЭУ — выступают основными операторами дорожных ремонтов, не способны принимать эффективные решения. «Их ямочные ремонты раздражают горожан. Поэтому есть позиция, что ремонтировать дороги нужно централизованно, через единого заказчика, а не разделенного по районам, как сейчас», — описал собеседник. Первый инсайдер при этом сказал, что пока не слышал о каких-либо консолидированных торгах. «Дело не в неспособности глав районов эффективно управлять ремонтами, а в ограниченности средств. В ДЭУ отсутствует нормальная техника для фрезерных ремонтов, а закупать эту услугу у подрядчиков (там почасовая оплата) слишком дорого. Потому и делается ставка в основном на ямочный способ», — объяснил он. Получить комментарий в пресс-службе горадминистрации к моменту публикации не удалось. 17 февраля на сайте мэрии появился релиз, где говорится, что в 2022 году будут отремонтированы 32 дорожных участка. Среди наиболее заметных — улица Шефская, ул. Челюскинцев (от ул. Бориса Ельцина до Московской), ул. 8 Марта (Малышева-Радищева) и проспект Ленина (разъезды в районе пересечения с улицей Мира).