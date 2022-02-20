Зимняя Олимпиада в Пекине завершилась

20 февраля 2022 в 18:33 Размер текста - 17 +

В Китае прошла зимняя Олимпиада Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине В Пекине (Китай) прошла церемония закрытия Олимпийских игр. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета. Зимние Олимпийские игры в Пекине подошли к концу. Президент МОК Томас Бах объявил их закрытыми. Олимпийский комитет России занял девятое место в медальном зачете, получив 32 медали (6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых). Победителем стала Норвегия, у которой 37 наград (16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых). Олимпиада проходила с 4 по 20 февраля. Разрывалось 109 комплектов медалей среди представителей из 91 государства. Они состязались в 14 видах спорта. Россия установила национальный рекорд по числу медалей. Также у РФ второе место по количеству наград. Следующие Игры состоятся летом 2024 года в Париже. Зимняя Олимпиада пройдет в 2026 году в Италии в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Пекине (Китай) прошла церемония закрытия Олимпийских игр. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета. Зимние Олимпийские игры в Пекине подошли к концу. Президент МОК Томас Бах объявил их закрытыми. Олимпийский комитет России занял девятое место в медальном зачете, получив 32 медали (6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых). Победителем стала Норвегия, у которой 37 наград (16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых). Олимпиада проходила с 4 по 20 февраля. Разрывалось 109 комплектов медалей среди представителей из 91 государства. Они состязались в 14 видах спорта. Россия установила национальный рекорд по числу медалей. Также у РФ второе место по количеству наград. Следующие Игры состоятся летом 2024 года в Париже. Зимняя Олимпиада пройдет в 2026 году в Италии в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.