Зимняя Олимпиада в Пекине завершилась

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Торжественное открытие совместного военного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2018». Челябинская область, Чебаркульский район, армия, военные, флаг китая, мирная миссия2018, парад, китайская армия
В Китае прошла зимняя Олимпиада Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

В Пекине (Китай) прошла церемония закрытия Олимпийских игр. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.

Зимние Олимпийские игры в Пекине подошли к концу. Президент МОК Томас Бах объявил их закрытыми. Олимпийский комитет России занял девятое место в медальном зачете, получив 32 медали (6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых). Победителем стала Норвегия, у которой 37 наград (16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых).

Олимпиада проходила с 4 по 20 февраля. Разрывалось 109 комплектов медалей среди представителей из 91 государства. Они состязались в 14 видах спорта. Россия установила национальный рекорд по числу медалей. Также у РФ второе место по количеству наград. Следующие Игры состоятся летом 2024 года в Париже. Зимняя Олимпиада пройдет в 2026 году в Италии в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

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В Пекине (Китай) прошла церемония закрытия Олимпийских игр. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета. Зимние Олимпийские игры в Пекине подошли к концу. Президент МОК Томас Бах объявил их закрытыми. Олимпийский комитет России занял девятое место в медальном зачете, получив 32 медали (6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых). Победителем стала Норвегия, у которой 37 наград (16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых). Олимпиада проходила с 4 по 20 февраля. Разрывалось 109 комплектов медалей среди представителей из 91 государства. Они состязались в 14 видах спорта. Россия установила национальный рекорд по числу медалей. Также у РФ второе место по количеству наград. Следующие Игры состоятся летом 2024 года в Париже. Зимняя Олимпиада пройдет в 2026 году в Италии в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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