Россия стала второй по медалям на Олимпиаде и установила рекорд

Россия занимает девятое место в медальном зачете Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Олимпийский комитет России занял второе место по общему числу медалей на Олимпиаде-2022. Сборная РФ завоевала 32 медали в Пекине, что стало национальным рекордом на зимних Играх. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.

Россия получила 32 медали на Олимпийских играх в Пекине, уступив Норвегии, у которой 37 наград. Такой показатель стал национальным рекордом. До этого Россия получала максимум 29 медалей, это было на Олимпиаде в Сочи (11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых). Сборная СССР также завоевывала 29 наград, на Играх в Калгари спортсмены выиграли также 11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых медалей.

РФ занимает девятую строчку медального зачета. У российских спортсменов шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. В медальном зачете лидирует Норвегия. Зимние олимпийские игры проводятся в Китае с 4 по 20 февраля. Всего разыгрывалось 109 комплектов медалей. Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев предложил изменить систему подсчета медалей на Играх. Основным показателем считается золото, «так получается, что можно за вторые-третьи места не биться», цитирует Свищева деловое издание «Взгляд».