Терапевты предупредили о преждевременном климаксе из-за COVID

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Коронавирус способен проявлять скрытые патологии Фото:
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Коронавирус COVID-19

У людей, переболевших коронавирусом, могут наблюдаться резкие приливы жара, страдать репродуктивная функция и наступать климакс. Об этом URA.RU сообщила главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко.

«Может страдать гормональный фон. Описаны случаи, когда после COVID манифестируют сахарный диабет, у женщин возникает климакс, а у мужчин тоже может страдать репродуктивная функция. После любого заболевания снижается уровень половых гормонов. Это может быть кратковременно», — сказала Татьяна Романенко.

По ее словам, проникновение вируса в организм человека сопровождается поражением вегетативной нервной системы. «У кого-то — это астения, вялость, слабость, низкое давление, невозможность сосредоточиться. А у кого-то наоборот — на первый план выходит симпатоадреналовое действие. Начинает преобладать симпатика, тогда будет сердцебиение, приливы и чувство жара», — добавила эксперт.

Врач-терапевт Андрей Звонков также не исключил, что коронавирус может приблизить климакс. «Возможно у кого-то подобное может проявляться. COVID — это лакмусовая бумажка, проявляет то, что незаметно и было скрыто. Вытаскивает наружу все медленно текущие патологические процессы, особенно связанные с сосудистыми нарушениями или обменными процессами. Он показывает то, что могло проявиться через год-два и потихоньку нарастать», — объяснил собеседник URA.RU.

Врач согласился, что приливы жара после коронавируса возможны.«Это связанно с перенесенным заболеванием, но, скорее всего, имеет временный эффект. Период реабилитации нужно прожить какой-то. Нужна физиотерапия, физкультура, прогулки. В санаторий было бы хорошо поехать на Кавказ», — отметил Звонков.

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У людей, переболевших коронавирусом, могут наблюдаться резкие приливы жара, страдать репродуктивная функция и наступать климакс. Об этом URA.RU сообщила главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко. «Может страдать гормональный фон. Описаны случаи, когда после COVID манифестируют сахарный диабет, у женщин возникает климакс, а у мужчин тоже может страдать репродуктивная функция. После любого заболевания снижается уровень половых гормонов. Это может быть кратковременно», — сказала Татьяна Романенко. По ее словам, проникновение вируса в организм человека сопровождается поражением вегетативной нервной системы. «У кого-то — это астения, вялость, слабость, низкое давление, невозможность сосредоточиться. А у кого-то наоборот — на первый план выходит симпатоадреналовое действие. Начинает преобладать симпатика, тогда будет сердцебиение, приливы и чувство жара», — добавила эксперт. Врач-терапевт Андрей Звонков также не исключил, что коронавирус может приблизить климакс. «Возможно у кого-то подобное может проявляться. COVID — это лакмусовая бумажка, проявляет то, что незаметно и было скрыто. Вытаскивает наружу все медленно текущие патологические процессы, особенно связанные с сосудистыми нарушениями или обменными процессами. Он показывает то, что могло проявиться через год-два и потихоньку нарастать», — объяснил собеседник URA.RU. Врач согласился, что приливы жара после коронавируса возможны.«Это связанно с перенесенным заболеванием, но, скорее всего, имеет временный эффект. Период реабилитации нужно прожить какой-то. Нужна физиотерапия, физкультура, прогулки. В санаторий было бы хорошо поехать на Кавказ», — отметил Звонков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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