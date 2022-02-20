Жители Донецка начали сбегать в бомбоубежища из-за обстрелов

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Учения МЧС на ТЭЦ Курган, бомбоубежище, металлическая дверь
Мужчины отправляют в бомбоубежища свои семьи Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Жители окраин Донецка и близлежащих населенных пунктов по ночам стали укрываться в бомбоубежищах из-за массивных обстрелов. Об этом URA.RU рассказал житель близлежащей Макеевки Андрей.

«Всю ночь долбили минометы. Также на протяжении почти всей ночи неподалеку в [Путиловском] лесу шли бои, была слышна стрельба. Пришлось увезти семью в бомбоубежище неподалеку. Сам решил остаться дома. Дети не могли уснуть от звуков взрывов, им было страшно. Кроме нас в бомбоубежище была еще одна семья», — рассказал местный житель корреспонденту URA.RU.

Андрей также уточнил, что именно происходило этой ночью. «Говорили, что вроде бы пыталось прорваться ВСУ (вооруженные силы Украины — прим. URA.RU)», — рассказал он.

Сейчас мужчин, проживающих в Донбассе, призывают на службу. Отбор проводится в местном спортзале, где проверяют их документы и состояние здоровья, после чего распределяют по частям. Корреспондент URA.RU с места событий сообщил, что в основном на мобилизацию приходят мужчины в возрасте 40-60 лет. Призывники рассчитывают продержаться два дня, а затем ждут помощь от России, так как понимают, что сами не справятся с украинской армией.

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Жители окраин Донецка и близлежащих населенных пунктов по ночам стали укрываться в бомбоубежищах из-за массивных обстрелов. Об этом URA.RU рассказал житель близлежащей Макеевки Андрей. «Всю ночь долбили минометы. Также на протяжении почти всей ночи неподалеку в [Путиловском] лесу шли бои, была слышна стрельба. Пришлось увезти семью в бомбоубежище неподалеку. Сам решил остаться дома. Дети не могли уснуть от звуков взрывов, им было страшно. Кроме нас в бомбоубежище была еще одна семья», — рассказал местный житель корреспонденту URA.RU. Андрей также уточнил, что именно происходило этой ночью. «Говорили, что вроде бы пыталось прорваться ВСУ (вооруженные силы Украины — прим. URA.RU)», — рассказал он. Сейчас мужчин, проживающих в Донбассе, призывают на службу. Отбор проводится в местном спортзале, где проверяют их документы и состояние здоровья, после чего распределяют по частям. Корреспондент URA.RU с места событий сообщил, что в основном на мобилизацию приходят мужчины в возрасте 40-60 лет. Призывники рассчитывают продержаться два дня, а затем ждут помощь от России, так как понимают, что сами не справятся с украинской армией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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