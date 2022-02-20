20 февраля 2022

CBS: войска РФ получили приказ о нападении на Украину

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Учение с отработкой задач в тылу условного противника и в населенном пункте подразделения специального назначения ЗВО (Псковская обл.), автомат, военный
Журналист CBS не привел доказательств своему утверждению Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Войска РФ получили приказ вторгнуться на Украину. Об этом в прямом эфире заявил журналист телеканала CBS Дэвид Мартин, не приводя данному утверждению доказательств.

«Разведка сообщает, что российские войска получили приказ вторгнуться на Украину», — сообщил журналист. Так он объяснил слова президента США Джо Байдена, который заявлял, что Россия приняла решение о вторжении.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что план «вторжения» России на Украину в определенном смысле уже начал реализовываться. Американская разведка предполагает, что Россия собирается напасть на Украину через Донбасс, а также из Белоруссии и окрестностей Киева, заявил Джонсон со ссылкой на президента США Джо Байдена.

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Войска РФ получили приказ вторгнуться на Украину. Об этом в прямом эфире заявил журналист телеканала CBS Дэвид Мартин, не приводя данному утверждению доказательств. «Разведка сообщает, что российские войска получили приказ вторгнуться на Украину», — сообщил журналист. Так он объяснил слова президента США Джо Байдена, который заявлял, что Россия приняла решение о вторжении. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что план «вторжения» России на Украину в определенном смысле уже начал реализовываться. Американская разведка предполагает, что Россия собирается напасть на Украину через Донбасс, а также из Белоруссии и окрестностей Киева, заявил Джонсон со ссылкой на президента США Джо Байдена.
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