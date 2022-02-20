Борис Джонсон: Россия уже начала войну на Украине. «Самая масштабная с 1945»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Около 1000 военнослужащих ЦВО начали состязания в отборочном этапе конкурса «Танковый биатлон» , война, танк
Великобритания предполагает, что РФ нападет на Украину Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

План «вторжения» России на Украину в определенном смысле уже начал реализовываться. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Дело в том, что по всем признакам план [вторжения РФ на Украину] уже в каком-то смысле начался. Я боюсь сказать, что план, который мы видим, предназначен для чего-то, что может стать действительно самой большой войной в Европе с 1945 года только с точки зрения масштаба», — сказал Борис Джонсон в интервью BBC. Американская разведка предполагает, что Россия собирается напасть на Украину через Донбасс, а также из Белоруссии и окрестностей Киева, заявил Джонсон со ссылкой на президента США Джо Байдена.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Россия собирается «вторгнуться» на Украину на следующей неделе. Если РФ нападет на Киев, то не остановится и будет наступать на соседние государства, предположила министр иностранных дел. Байден считает, что Россия планирует напасть на Украину в ближайшее время, пишет RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

План «вторжения» России на Украину в определенном смысле уже начал реализовываться. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «Дело в том, что по всем признакам план [вторжения РФ на Украину] уже в каком-то смысле начался. Я боюсь сказать, что план, который мы видим, предназначен для чего-то, что может стать действительно самой большой войной в Европе с 1945 года только с точки зрения масштаба», — сказал Борис Джонсон в интервью BBC. Американская разведка предполагает, что Россия собирается напасть на Украину через Донбасс, а также из Белоруссии и окрестностей Киева, заявил Джонсон со ссылкой на президента США Джо Байдена. Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Россия собирается «вторгнуться» на Украину на следующей неделе. Если РФ нападет на Киев, то не остановится и будет наступать на соседние государства, предположила министр иностранных дел. Байден считает, что Россия планирует напасть на Украину в ближайшее время, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...