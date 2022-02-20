Великобритания предполагает, что РФ нападет на Украину Фото: Минобороны России

новость из сюжета Война на Украине

План «вторжения» России на Украину в определенном смысле уже начал реализовываться. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Дело в том, что по всем признакам план [вторжения РФ на Украину] уже в каком-то смысле начался. Я боюсь сказать, что план, который мы видим, предназначен для чего-то, что может стать действительно самой большой войной в Европе с 1945 года только с точки зрения масштаба», — сказал Борис Джонсон в интервью BBC. Американская разведка предполагает, что Россия собирается напасть на Украину через Донбасс, а также из Белоруссии и окрестностей Киева, заявил Джонсон со ссылкой на президента США Джо Байдена.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Россия собирается «вторгнуться» на Украину на следующей неделе. Если РФ нападет на Киев, то не остановится и будет наступать на соседние государства, предположила министр иностранных дел. Байден считает, что Россия планирует напасть на Украину в ближайшее время, пишет RT.