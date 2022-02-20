20 февраля 2022

Соловьев прослезился в прямом эфире из-за слов Симоньян. Видео

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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев на открытии Мастерских Новых медиа. Москва, соловьев владимир
Соловьев прослезился после стихотворения о войне в эфире телеканала «Россия 1» Фото:

Телеведущий Владимир Соловьев заплакал после слов главного редактора RT Маргариты Симоньян о Донбассе в прямом эфире политического ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Трансляция велась на телеканале «Россия 1».

«Говорят, что меньше всего воевать хотят генералы. Потому что в отличие от политиков они знают, к чему это ведет», — сказал, прослезившись, Соловьев после речи Симоньян о геноциде русских в Донбассе. Свое выступление редактор RT закончила стихотворением о войне поэта Роберта Рождественского.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц высказался о геноциде в Донбассе. Он сообщил, что ведет историческую дискуссию с президентом России Владимиром Путиным на эту тему, отмечает «Национальная служба новостей». По словам канцлера Германии, Путин считает геноцидом происходящее в Донбассе. Шольц же назвал это нелепостью, пишет RT.

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Телеведущий Владимир Соловьев заплакал после слов главного редактора RT Маргариты Симоньян о Донбассе в прямом эфире политического ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Трансляция велась на телеканале «Россия 1». «Говорят, что меньше всего воевать хотят генералы. Потому что в отличие от политиков они знают, к чему это ведет», — сказал, прослезившись, Соловьев после речи Симоньян о геноциде русских в Донбассе. Свое выступление редактор RT закончила стихотворением о войне поэта Роберта Рождественского. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц высказался о геноциде в Донбассе. Он сообщил, что ведет историческую дискуссию с президентом России Владимиром Путиным на эту тему, отмечает «Национальная служба новостей». По словам канцлера Германии, Путин считает геноцидом происходящее в Донбассе. Шольц же назвал это нелепостью, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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