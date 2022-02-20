Соловьев прослезился после стихотворения о войне в эфире телеканала «Россия 1» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев заплакал после слов главного редактора RT Маргариты Симоньян о Донбассе в прямом эфире политического ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Трансляция велась на телеканале «Россия 1».

«Говорят, что меньше всего воевать хотят генералы. Потому что в отличие от политиков они знают, к чему это ведет», — сказал, прослезившись, Соловьев после речи Симоньян о геноциде русских в Донбассе. Свое выступление редактор RT закончила стихотворением о войне поэта Роберта Рождественского.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц высказался о геноциде в Донбассе. Он сообщил, что ведет историческую дискуссию с президентом России Владимиром Путиным на эту тему, отмечает «Национальная служба новостей». По словам канцлера Германии, Путин считает геноцидом происходящее в Донбассе. Шольц же назвал это нелепостью, пишет RT.