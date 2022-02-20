Аренда однокомнатных квартир резко подорожала в Екатеринбурге

В Екатеринбурге резко выросла стоимость аренды однокомнатных квартир, в среднем, до 21 тысячи рублей. Общий прирост за январь составил 3,9%.
«Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Екатеринбурге в феврале составила 21,4 тыс. руб. в месяц, увеличившись относительно января на 3,9% (за год — на 10%)», — сообщает «Коммерсант-Урал» со ссылкой на аналитические данные от «Циан».
Уточняется, что аренда двухкомнатных квартир упала в цене на 2%. Средняя стоимость аренды в городе составляет 29 тысяч рублей.
В конце 2021 года эксперты отметили, что в Екатеринбурге на 10-15% снизилась цена на аренду квартир. Заместитель руководителя департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости компании «Этажи» Татьяна Залялетдинова в разговоре с URA.RU подчеркнула, что собственники снижают стоимость сдачи квартир в аренду в среднем на 10-15% от изначально заявленной арендной ставки.
В Екатеринбурге резко выросла стоимость аренды однокомнатных квартир, в среднем, до 21 тысячи рублей. Общий прирост за январь составил 3,9%. «Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Екатеринбурге в феврале составила 21,4 тыс. руб. в месяц, увеличившись относительно января на 3,9% (за год — на 10%)», — сообщает «Коммерсант-Урал» со ссылкой на аналитические данные от «Циан». Уточняется, что аренда двухкомнатных квартир упала в цене на 2%. Средняя стоимость аренды в городе составляет 29 тысяч рублей. В конце 2021 года эксперты отметили, что в Екатеринбурге на 10-15% снизилась цена на аренду квартир. Заместитель руководителя департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости компании «Этажи» Татьяна Залялетдинова в разговоре с URA.RU подчеркнула, что собственники снижают стоимость сдачи квартир в аренду в среднем на 10-15% от изначально заявленной арендной ставки.