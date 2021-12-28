«Этажи»: в городах России резко подешевела аренда жилья

28 декабря 2021 в 20:59 Размер текста - 17 +

Аренда жилья в России подешевела сразу на 15% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Аренда жилой недвижимости в крупных городах России начала резко дешеветь. Собственники снижают стоимость сдачи квартир в среднем на 10-15% от изначально заявленной арендной ставки. Об этом URA.RU сообщила заместитель руководителя департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Татьяна Залялетдинова. «Средний дисконт, который собственники готовы делать при сдаче своих квартир, резко вырос до 10-15% от изначально заявленной арендной ставки. У такого тренда две причины. С одной стороны на фоне сезонно низкого спроса на рынке активно восстанавливается объем предложения и растет конкуренция за арендаторов, с другой — большинство собственников хотят успеть сдать свои квартиры до затяжных январских праздников», — пояснила Татьяна Залялетдинова. Самый большой дисконт собственники готовы делать при сдаче в аренду трехкомнатных квартир. Рекордные скидки на них в Омске — 30%, на втором месте Екатеринбург — 23%, на третьем Челябинск — 22%. В сегменте двухкомнатных квартир самые большой дисконт при сдаче в аренду готовы делать собственники в Перми — 20%, Екатеринбурге — 16%, Санкт-Петербурге и Омске — 15%, Казани — 11%, Москве — 4%. Собственники однокомнатных квартир менее охотно идут на скидки, их готовы делать только жители Омска, Новосибирска, Краснодара, Перми и Ростова-на-Дону, здесь дисконт составляет 3-5%. «Не исключено, что на фоне снижения ставок аренды те, кто снял жилье этой осенью, сейчас начнет искать более доступные альтернативные варианты, что может вновь подогреть спрос в сегменте аренды жилой недвижимости. Однако, как минимум до февраля, мы не ожидаем какого-то существенного роста ставок аренды, поскольку объем предложения пополняется достаточно активно, а значит конкуренция за арендаторов в ближайшее время будет только расти, сдерживая рост стоимости аренды», — подытожила Залялетдинова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Аренда жилой недвижимости в крупных городах России начала резко дешеветь. Собственники снижают стоимость сдачи квартир в среднем на 10-15% от изначально заявленной арендной ставки. Об этом URA.RU сообщила заместитель руководителя департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Татьяна Залялетдинова. «Средний дисконт, который собственники готовы делать при сдаче своих квартир, резко вырос до 10-15% от изначально заявленной арендной ставки. У такого тренда две причины. С одной стороны на фоне сезонно низкого спроса на рынке активно восстанавливается объем предложения и растет конкуренция за арендаторов, с другой — большинство собственников хотят успеть сдать свои квартиры до затяжных январских праздников», — пояснила Татьяна Залялетдинова. Самый большой дисконт собственники готовы делать при сдаче в аренду трехкомнатных квартир. Рекордные скидки на них в Омске — 30%, на втором месте Екатеринбург — 23%, на третьем Челябинск — 22%. В сегменте двухкомнатных квартир самые большой дисконт при сдаче в аренду готовы делать собственники в Перми — 20%, Екатеринбурге — 16%, Санкт-Петербурге и Омске — 15%, Казани — 11%, Москве — 4%. Собственники однокомнатных квартир менее охотно идут на скидки, их готовы делать только жители Омска, Новосибирска, Краснодара, Перми и Ростова-на-Дону, здесь дисконт составляет 3-5%. «Не исключено, что на фоне снижения ставок аренды те, кто снял жилье этой осенью, сейчас начнет искать более доступные альтернативные варианты, что может вновь подогреть спрос в сегменте аренды жилой недвижимости. Однако, как минимум до февраля, мы не ожидаем какого-то существенного роста ставок аренды, поскольку объем предложения пополняется достаточно активно, а значит конкуренция за арендаторов в ближайшее время будет только расти, сдерживая рост стоимости аренды», — подытожила Залялетдинова.