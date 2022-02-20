Свердловского губернатора призвали принять беженцев из Донбасса. Решения ждут в ближайшие часы

21 февраля 2022 в 10:03 Размер текста - 17 +

Евгения Куйвашева попросили помочь беженцам из ДНР и ЛНР Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Руководство Свердловской области попросили принять решение о размещении на своей территории беженцев из Донбасса. С соответствующим обращением к губернатору Евгению Куйвашеву обратился депутат думы Екатеринбурга (КПРФ), уроженец Донецкой области Андрей Пирожков. По данным URA.RU, областные власти могут уже в ближайшее время объявить о готовности помочь беженцам. «Все, что происходит с 2014 года на востоке Украины, ранит меня до глубины души. Жители ДНР и ЛНР хотят мира, хотят говорить на родном языке, но сегодня они вынуждены бежать. В такой ситуации хочется помочь всем, чем можем. Направил обращение губернатору, сейчас наберу ребятам, которые занимаются сбором гуманитарной помощи», — поделился Пирожков на своей странице во «ВКонтакте», приложив копию письма Куйвашеву. Массовая эвакуация из Донбасса началась 18 февраля. Покинуть самопровозглашенные республики могут женщины, дети и пожилые люди. Мужчин, у которых нет российской прописки, разворачивают на контрольно-пропускных пунктах. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил, что в Россию прибыли более 40 тысяч беженцев. Готовность принять жителей ДНР и ЛНР уже высказали власти Челябинской области, Пермского края, Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Руководство Свердловской области попросили принять решение о размещении на своей территории беженцев из Донбасса. С соответствующим обращением к губернатору Евгению Куйвашеву обратился депутат думы Екатеринбурга (КПРФ), уроженец Донецкой области Андрей Пирожков. По данным URA.RU, областные власти могут уже в ближайшее время объявить о готовности помочь беженцам. «Все, что происходит с 2014 года на востоке Украины, ранит меня до глубины души. Жители ДНР и ЛНР хотят мира, хотят говорить на родном языке, но сегодня они вынуждены бежать. В такой ситуации хочется помочь всем, чем можем. Направил обращение губернатору, сейчас наберу ребятам, которые занимаются сбором гуманитарной помощи», — поделился Пирожков на своей странице во «ВКонтакте», приложив копию письма Куйвашеву. Массовая эвакуация из Донбасса началась 18 февраля. Покинуть самопровозглашенные республики могут женщины, дети и пожилые люди. Мужчин, у которых нет российской прописки, разворачивают на контрольно-пропускных пунктах. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил, что в Россию прибыли более 40 тысяч беженцев. Готовность принять жителей ДНР и ЛНР уже высказали власти Челябинской области, Пермского края, Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.