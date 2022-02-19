19 февраля 2022
18 февраля 2022

Тюменский губернатор пообещал помощь беженцам из Донбасса

© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев и Моор. Тюмень, моор александр, моор
Александр Моор выразил надежду, что тюменские предприниматели и общественные организации помогут беженцам Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Тюменская область готова принять и разместить на своей территории беженцев из Донбасса. Об этом заявил глава региона Александр Моор. Губернатор поручил правительству Тюменской области в кратчайшие сроки подготовиться к приезду жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Тюменская область готова принять и разместить мирных жителей, эвакуируемых из-под огня из зоны боевых действий в Донецке и Луганске. 19 февраля известил об этом федеральные органы власти», — написал Александр Моор на своей странице в Instagram.

По его словам, жители Тюменской области не могут остаться равнодушными к чужому горю. Моор выразил надежду, что общественные организации, предприниматели и простые жители региона окажут посильную помощь беженцам из Донбасса. Он также поручил правительству Тюменской области в кратчайшие сроки подготовиться к приему и временному размещению эвакуированных жителей ДНР и ЛНР.

Массовая эвакуация из Донбасса началась 18 февраля. Покинуть самопровозглашенные республики могут женщины, дети и пожилые люди, передает корреспондент URA.RU. Мужчин, у которых нет российской прописки, разворачивают на контрольно-пропускных пунктах. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил, что в Россию прибыли более 40 тысяч беженцев, передает агентство Nation News. Готовность принять жителей ДНР и ЛНР уже высказали власти Челябинской области, Пермского края, ХМАО и ЯНАО.

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Тюменская область готова принять и разместить на своей территории беженцев из Донбасса. Об этом заявил глава региона Александр Моор. Губернатор поручил правительству Тюменской области в кратчайшие сроки подготовиться к приезду жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. «Тюменская область готова принять и разместить мирных жителей, эвакуируемых из-под огня из зоны боевых действий в Донецке и Луганске. 19 февраля известил об этом федеральные органы власти», — написал Александр Моор на своей странице в Instagram. По его словам, жители Тюменской области не могут остаться равнодушными к чужому горю. Моор выразил надежду, что общественные организации, предприниматели и простые жители региона окажут посильную помощь беженцам из Донбасса. Он также поручил правительству Тюменской области в кратчайшие сроки подготовиться к приему и временному размещению эвакуированных жителей ДНР и ЛНР. Массовая эвакуация из Донбасса началась 18 февраля. Покинуть самопровозглашенные республики могут женщины, дети и пожилые люди, передает корреспондент URA.RU. Мужчин, у которых нет российской прописки, разворачивают на контрольно-пропускных пунктах. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил, что в Россию прибыли более 40 тысяч беженцев, передает агентство Nation News. Готовность принять жителей ДНР и ЛНР уже высказали власти Челябинской области, Пермского края, ХМАО и ЯНАО.
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