В Госдуме рассказали, как вернуть переплату за ЖКУ

Собственник может оштрафовать коммунальную компанию за неправильные цифры в квитанции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

При необоснованно завышенных коммунальных платежах собственник вправе вернуть часть средств и оштрафовать поставщика коммунальных услуг. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Государственной думы.

«Если коммунальные платежи были необоснованно завышены, собственник жилья может потребовать не только перерасчет, но и штраф. Нужно написать заявление в управляющую компанию и ждать ответа. Если поставщик услуг сам нашел и устранил ошибку, штраф взыскать не получится», — говорится в информации.

Отмечается также, что деньги пойдут не государству, а конкретному собственнику. Оштрафовать компанию можно, не обращаясь в суд. Сумма штрафа составит до 50% от величины превышения начисленной платы за ЖКУ.

Ранее председатель Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заявила, что завышенные платежки за отопление связаны с несоблюдением температурного режима со стороны коммунальщиков, пишет MK.RU . При этом платить меньше за ЖКУ можно, если установить счетчики, выключить электроприборы из розеток, экономно использовать воду, дополняет Nation News.