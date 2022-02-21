В Госдуме рассказали, как вернуть переплату за ЖКУ

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Собственник может оштрафовать коммунальную компанию за неправильные цифры в квитанции Фото:

При необоснованно завышенных коммунальных платежах собственник вправе вернуть часть средств и оштрафовать поставщика коммунальных услуг. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Государственной думы.

«Если коммунальные платежи были необоснованно завышены, собственник жилья может потребовать не только перерасчет, но и штраф. Нужно написать заявление в управляющую компанию и ждать ответа. Если поставщик услуг сам нашел и устранил ошибку, штраф взыскать не получится», — говорится в информации.

Отмечается также, что деньги пойдут не государству, а конкретному собственнику. Оштрафовать компанию можно, не обращаясь в суд. Сумма штрафа составит до 50% от величины превышения начисленной платы за ЖКУ.

Ранее председатель Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заявила, что завышенные платежки за отопление связаны с несоблюдением температурного режима со стороны коммунальщиков, пишет MK.RU. При этом платить меньше за ЖКУ можно, если установить счетчики, выключить электроприборы из розеток, экономно использовать воду, дополняет Nation News.

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При необоснованно завышенных коммунальных платежах собственник вправе вернуть часть средств и оштрафовать поставщика коммунальных услуг. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Государственной думы. «Если коммунальные платежи были необоснованно завышены, собственник жилья может потребовать не только перерасчет, но и штраф. Нужно написать заявление в управляющую компанию и ждать ответа. Если поставщик услуг сам нашел и устранил ошибку, штраф взыскать не получится», — говорится в информации. Отмечается также, что деньги пойдут не государству, а конкретному собственнику. Оштрафовать компанию можно, не обращаясь в суд. Сумма штрафа составит до 50% от величины превышения начисленной платы за ЖКУ. Ранее председатель Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заявила, что завышенные платежки за отопление связаны с несоблюдением температурного режима со стороны коммунальщиков, пишет MK.RU. При этом платить меньше за ЖКУ можно, если установить счетчики, выключить электроприборы из розеток, экономно использовать воду, дополняет Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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