В Госдуме рассказали, как вернуть переплату за ЖКУ

При необоснованно завышенных коммунальных платежах собственник вправе вернуть часть средств и оштрафовать поставщика коммунальных услуг. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Государственной думы.
«Если коммунальные платежи были необоснованно завышены, собственник жилья может потребовать не только перерасчет, но и штраф. Нужно написать заявление в управляющую компанию и ждать ответа. Если поставщик услуг сам нашел и устранил ошибку, штраф взыскать не получится», — говорится в информации.
Ранее председатель Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заявила, что завышенные платежки за отопление связаны с несоблюдением температурного режима со стороны коммунальщиков, пишет MK.RU. При этом платить меньше за ЖКУ можно, если установить счетчики, выключить электроприборы из розеток, экономно использовать воду, дополняет Nation News.
При необоснованно завышенных коммунальных платежах собственник вправе вернуть часть средств и оштрафовать поставщика коммунальных услуг. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Государственной думы. «Если коммунальные платежи были необоснованно завышены, собственник жилья может потребовать не только перерасчет, но и штраф. Нужно написать заявление в управляющую компанию и ждать ответа. Если поставщик услуг сам нашел и устранил ошибку, штраф взыскать не получится», — говорится в информации. Отмечается также, что деньги пойдут не государству, а конкретному собственнику. Оштрафовать компанию можно, не обращаясь в суд. Сумма штрафа составит до 50% от величины превышения начисленной платы за ЖКУ. Ранее председатель Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заявила, что завышенные платежки за отопление связаны с несоблюдением температурного режима со стороны коммунальщиков, пишет MK.RU. При этом платить меньше за ЖКУ можно, если установить счетчики, выключить электроприборы из розеток, экономно использовать воду, дополняет Nation News.