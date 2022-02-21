В ЛНР призывают на войну предпенсионеров

21 февраля 2022 в 11:25 Размер текста - 17 +

В ЛНР призывают на военную службу мужчин старше 55 лет Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Глава непризнанной Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о добровольной мобилизации. Он распространяется на мужчин старше 55 лет. «Внести изменение в указ главы ЛНР, дополнив пункт вторым абзацем следующего содержания: «Осуществлять призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке. Указ вступает в силу со дня подписания», — говорится в документе, который опубликован на официальном сайте главы ЛНР. 19 февраля в Луганской народной республике объявили всеобщую мобилизацию. В тексте приказа было указано, что призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 55 лет, им запрещается выезд за пределы региона. Глава ЛНР также призвал жителей республики в кратчайшие сроки выехать в Россию, пишет RT. Он отметил, что призывает это сделать, чтобы не допустить жертв среди мирного населения, уточняет Nation News. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава непризнанной Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о добровольной мобилизации. Он распространяется на мужчин старше 55 лет. «Внести изменение в указ главы ЛНР, дополнив пункт вторым абзацем следующего содержания: «Осуществлять призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке. Указ вступает в силу со дня подписания», — говорится в документе, который опубликован на официальном сайте главы ЛНР. 19 февраля в Луганской народной республике объявили всеобщую мобилизацию. В тексте приказа было указано, что призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 55 лет, им запрещается выезд за пределы региона. Глава ЛНР также призвал жителей республики в кратчайшие сроки выехать в Россию, пишет RT. Он отметил, что призывает это сделать, чтобы не допустить жертв среди мирного населения, уточняет Nation News.