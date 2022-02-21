В ЛНР призывают на войну предпенсионеров

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Экс премьер ЛНР Геннадий Цыпкалова, экс председатель Народного Совета ЛНР Алексей Карякин и Коммунист Виталий Киселев, киселев виталий
В ЛНР призывают на военную службу мужчин старше 55 лет Фото:
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Война на Украине

Глава непризнанной Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о добровольной мобилизации. Он распространяется на мужчин старше 55 лет.

«Внести изменение в указ главы ЛНР, дополнив пункт вторым абзацем следующего содержания: «Осуществлять призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке. Указ вступает в силу со дня подписания», — говорится в документе, который опубликован на официальном сайте главы ЛНР.

19 февраля в Луганской народной республике объявили всеобщую мобилизацию. В тексте приказа было указано, что призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 55 лет, им запрещается выезд за пределы региона. Глава ЛНР также призвал жителей республики в кратчайшие сроки выехать в Россию, пишет RT. Он отметил, что призывает это сделать, чтобы не допустить жертв среди мирного населения, уточняет Nation News.

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Глава непризнанной Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о добровольной мобилизации. Он распространяется на мужчин старше 55 лет. «Внести изменение в указ главы ЛНР, дополнив пункт вторым абзацем следующего содержания: «Осуществлять призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке. Указ вступает в силу со дня подписания», — говорится в документе, который опубликован на официальном сайте главы ЛНР. 19 февраля в Луганской народной республике объявили всеобщую мобилизацию. В тексте приказа было указано, что призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 55 лет, им запрещается выезд за пределы региона. Глава ЛНР также призвал жителей республики в кратчайшие сроки выехать в Россию, пишет RT. Он отметил, что призывает это сделать, чтобы не допустить жертв среди мирного населения, уточняет Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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