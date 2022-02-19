Власти Кургана не отменят закон, которым недовольны бизнесмены

Представители власти отметили, что новые нормативы были приняты с учетом всех законов РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мусорная реформа в Курганской области

В Курганской области не смогут отменить новые нормативы на вывоз мусора для предпринимателей. Об этом URA.RU сообщили в областном департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов. Ранее бизнесмены жаловались, что из-за новых нормативов плата за мусор для них выросла до 60 раз.

«Отменить нормативы накопления ТКО, утвержденные приказом департамента, не представляется возможным. Ввиду того, что плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО формируется на основании норматива, рассчитанного исключительно на основании сезонных замеров, проводимых раз в пять лет в соответствии с нормами действующих нормативно-правовых актов, и единого тарифа, установленного региональному оператору органом регулирования», — объяснили в ведомстве.

В правительстве отметили, что сообщили о запланированных изменениях представителям бизнес-сообщества, прокуратуры и Минюста летом 2021 года, однако в департамент не поступило замечаний и предложений. Представители власти отметили, что этот норматив в регионе ниже, чем в Свердловской и Челябинской областях.

Ранее предприниматели региона жаловались, что с 2022 года им пришлось в разы больше платить за вывоз мусора, причем в некоторых случаях в 60 раз. Через несколько дней после обращения в областном правительстве прошло совещание по этой теме. На нем представители ООО «Чистый город», отвечающего за вывоз мусора в регионе, заявили, что готовы обсудить с предпринимателями каждый отдельный случай повышения платы.

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