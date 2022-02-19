Второй депутат гордумы Кургана отказался быть коммунистом

Депутат гордумы Кургана Яков Сидоров заявил о выходе из КПРФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат гордумы Кургана Яков Сидоров попросил исключить его из КПРФ. Об этом он заявил 21 февраля.

«Сегодня подготовил обращение с просьбой об исключении меня из рядов КПРФ. Поскольку с данными господами [отдельными членами партии] мне не по пути», — рассказал Сидоров во время трансляции на своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Сидоров сообщил, что 19 февраля во время пленума обкома КПРФ его слова, опубликованные в СМИ назвали не соответствующими правде и наносящими вред домыслами. От Сидорова, по его словам потребовали объяснить мотивы допущенного нарушения. Также на него должны наложить взыскание. В видео он заявил, что не будет давать объяснений. Депутат отметил, что уважает КПРФ. Партия, по его словам, дала ему вести политическую борьбу и работать в поле. Сидоров добавил, что не собирается выходить из гордумы.

В конце января аналогичное решение принял депутат гордумы Максим Пивоваров. При этом представители КПРФ не планируют поднимать вопрос о лишении его мандата депутата Курганской городской думы.