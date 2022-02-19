19 февраля 2022
18 февраля 2022

Второй депутат гордумы Кургана отказался быть коммунистом

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание городской думы. Курган, сидоров яков
Депутат гордумы Кургана Яков Сидоров заявил о выходе из КПРФ Фото:

Депутат гордумы Кургана Яков Сидоров попросил исключить его из КПРФ. Об этом он заявил 21 февраля.

«Сегодня подготовил обращение с просьбой об исключении меня из рядов КПРФ. Поскольку с данными господами [отдельными членами партии] мне не по пути», — рассказал Сидоров во время трансляции на своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Сидоров сообщил, что 19 февраля во время пленума обкома КПРФ его слова, опубликованные в СМИ назвали не соответствующими правде и наносящими вред домыслами. От Сидорова, по его словам потребовали объяснить мотивы допущенного нарушения. Также на него должны наложить взыскание. В видео он заявил, что не будет давать объяснений. Депутат отметил, что уважает КПРФ. Партия, по его словам, дала ему вести политическую борьбу и работать в поле. Сидоров добавил, что не собирается выходить из гордумы.

В конце января аналогичное решение принял депутат гордумы Максим Пивоваров. При этом представители КПРФ не планируют поднимать вопрос о лишении его мандата депутата Курганской городской думы.

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Депутат гордумы Кургана Яков Сидоров попросил исключить его из КПРФ. Об этом он заявил 21 февраля. «Сегодня подготовил обращение с просьбой об исключении меня из рядов КПРФ. Поскольку с данными господами [отдельными членами партии] мне не по пути», — рассказал Сидоров во время трансляции на своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». Сидоров сообщил, что 19 февраля во время пленума обкома КПРФ его слова, опубликованные в СМИ назвали не соответствующими правде и наносящими вред домыслами. От Сидорова, по его словам потребовали объяснить мотивы допущенного нарушения. Также на него должны наложить взыскание. В видео он заявил, что не будет давать объяснений. Депутат отметил, что уважает КПРФ. Партия, по его словам, дала ему вести политическую борьбу и работать в поле. Сидоров добавил, что не собирается выходить из гордумы. В конце января аналогичное решение принял депутат гордумы Максим Пивоваров. При этом представители КПРФ не планируют поднимать вопрос о лишении его мандата депутата Курганской городской думы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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