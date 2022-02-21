Соцсеть экс-президента США Дональда Трампа начала работать. Скрин

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Клипарт The White House, приветствие, трамп дональд, трап самолета
Приложение, созданное Дональдом Трампом, доступно для iPhone Фото:

Социальная сеть бывшего президента США Дональда Трампа Truth Social начала свою работу в США. В России приложение пока недоступно для скачивания.

«Приложение доступно для iPhone», — отмечается на официальном сайте магазин приложений App Store. Социальная сеть для Android и ее веб-версия также недоступны.

Трамп анонсировал запуск собственной соцсети в марте 2021 года. У приложения есть своя собственная платформа. По задумке экс-президента США, социальная сеть изменит «правила игры» и привлечет десятки миллионов пользователей.

Решение о создании приложения было принято после того, как Трампа заблокировали в социальной сети Twitter. Это произошло в начале января прошлого года после штурма Капитолия сторонниками бывшего лидера США. В Twitter блокировку объяснили тем, что публикации экс-президента могут подстрекать пользователей к совершению насилия.

Социальная сеть бывшего президента США Дональда Трампа доступна для скачивания в США

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Социальная сеть бывшего президента США Дональда Трампа Truth Social начала свою работу в США. В России приложение пока недоступно для скачивания. «Приложение доступно для iPhone», — отмечается на официальном сайте магазин приложений App Store. Социальная сеть для Android и ее веб-версия также недоступны. Трамп анонсировал запуск собственной соцсети в марте 2021 года. У приложения есть своя собственная платформа. По задумке экс-президента США, социальная сеть изменит «правила игры» и привлечет десятки миллионов пользователей. Решение о создании приложения было принято после того, как Трампа заблокировали в социальной сети Twitter. Это произошло в начале января прошлого года после штурма Капитолия сторонниками бывшего лидера США. В Twitter блокировку объяснили тем, что публикации экс-президента могут подстрекать пользователей к совершению насилия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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