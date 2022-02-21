Приложение, созданное Дональдом Трампом, доступно для iPhone Фото: The White House

Социальная сеть бывшего президента США Дональда Трампа Truth Social начала свою работу в США. В России приложение пока недоступно для скачивания.

«Приложение доступно для iPhone», — отмечается на официальном сайте магазин приложений App Store. Социальная сеть для Android и ее веб-версия также недоступны.

Трамп анонсировал запуск собственной соцсети в марте 2021 года. У приложения есть своя собственная платформа. По задумке экс-президента США, социальная сеть изменит «правила игры» и привлечет десятки миллионов пользователей.

Решение о создании приложения было принято после того, как Трампа заблокировали в социальной сети Twitter. Это произошло в начале января прошлого года после штурма Капитолия сторонниками бывшего лидера США. В Twitter блокировку объяснили тем, что публикации экс-президента могут подстрекать пользователей к совершению насилия.

Социальная сеть бывшего президента США Дональда Трампа доступна для скачивания в США Скриншот с сайта App Store