19 февраля 2022
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Губернатор ЯНАО проведет заседание после совещания с Патрушевым

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, портрет, артюхов дмитрий
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проведет заседание в Ноябрьске Фото:

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов проведете заседание антитеррористической комиссии, после поручения секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева усилить работу в этом направлении. Об этом сообщается в неофициальном telegram-канале властей региона «Пул 89».

«Сегодня Дмитрий Артюхов работает в Ноябрьске. Губернатор проведет заседание антитеррористической комиссии», — говорится в сообщении.

Патрушев ранее провел совещание с губернаторами с Урала, на котором дал поручение усилить работу в сфере профилактики терроризма. Такое решение было принято из-за увеличения в УрФО на 20% подобного рода преступлений. Особое внимание этому вопросу Патрушев поручил уделить трем регионам, в том числе и ЯНАО.

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Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов проведете заседание антитеррористической комиссии, после поручения секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева усилить работу в этом направлении. Об этом сообщается в неофициальном telegram-канале властей региона «Пул 89». «Сегодня Дмитрий Артюхов работает в Ноябрьске. Губернатор проведет заседание антитеррористической комиссии», — говорится в сообщении. Патрушев ранее провел совещание с губернаторами с Урала, на котором дал поручение усилить работу в сфере профилактики терроризма. Такое решение было принято из-за увеличения в УрФО на 20% подобного рода преступлений. Особое внимание этому вопросу Патрушев поручил уделить трем регионам, в том числе и ЯНАО.
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