Губернатор ЯНАО проведет заседание после совещания с Патрушевым

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проведет заседание в Ноябрьске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов проведете заседание антитеррористической комиссии, после поручения секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева усилить работу в этом направлении. Об этом сообщается в неофициальном telegram-канале властей региона «Пул 89».

«Сегодня Дмитрий Артюхов работает в Ноябрьске. Губернатор проведет заседание антитеррористической комиссии», — говорится в сообщении.

Патрушев ранее провел совещание с губернаторами с Урала, на котором дал поручение усилить работу в сфере профилактики терроризма. Такое решение было принято из-за увеличения в УрФО на 20% подобного рода преступлений. Особое внимание этому вопросу Патрушев поручил уделить трем регионам, в том числе и ЯНАО.