Губернатор ЯНАО проведет заседание после совещания с Патрушевым

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов проведете заседание антитеррористической комиссии, после поручения секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева усилить работу в этом направлении. Об этом сообщается в неофициальном telegram-канале властей региона «Пул 89».
«Сегодня Дмитрий Артюхов работает в Ноябрьске. Губернатор проведет заседание антитеррористической комиссии», — говорится в сообщении.
Патрушев ранее провел совещание с губернаторами с Урала, на котором дал поручение усилить работу в сфере профилактики терроризма. Такое решение было принято из-за увеличения в УрФО на 20% подобного рода преступлений. Особое внимание этому вопросу Патрушев поручил уделить трем регионам, в том числе и ЯНАО.
Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов проведете заседание антитеррористической комиссии, после поручения секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева усилить работу в этом направлении. Об этом сообщается в неофициальном telegram-канале властей региона «Пул 89». «Сегодня Дмитрий Артюхов работает в Ноябрьске. Губернатор проведет заседание антитеррористической комиссии», — говорится в сообщении. Патрушев ранее провел совещание с губернаторами с Урала, на котором дал поручение усилить работу в сфере профилактики терроризма. Такое решение было принято из-за увеличения в УрФО на 20% подобного рода преступлений. Особое внимание этому вопросу Патрушев поручил уделить трем регионам, в том числе и ЯНАО.