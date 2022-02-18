Патрушев предупредил трех губернаторов УрФО об угрозе терактов. Установка с закрытого совещания

18 февраля 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

Николай Патрушев доложил о борьбе с терроризмом на Урале Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Руководству ЯНАО, Свердловской и Челябинской областей следует усилить работу по профилактике террористической активности во избежание преступлений такого рода. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании с губернаторами УрФО. «В связи с увеличением в округе по итогам прошлого года почти на 20% количества преступлений террористической направленности региональным органам власти, в первую очередь руководству Свердловской, Челябинской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа, совместно с органами безопасности следует усилить профилактическую работу, направленную на противодействие террористическим проявлениям», — сказал Патрушев. Отдельное поручение дано властям Курганской области: «Завершить формирование сегмента государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раненого предупреждения конфликтных ситуаций». Патрушев пообещал, что Совбез будет контролировать эти вопросы по всем четырем регионам. В ходе доклада Патрушев заметил, что за 2021 год в УрФО снизилось число экстремистских преступлений — на 15%. В частности, был предотвращен въезд 48 иностранцев, состоящих в экстремистской организации «Таблиги Джамаат», запрещенной в России, и 12 приверженцев также запрещенного в стране экстремистского движения «АУЕ». Кроме того, правоохранители пресекли деятельность шести террористических ячеек и установили больше 50 человек, причастных к соответствующей деятельности. 18 февраля Николай Патрушев собрал совещание с участием уральских губернаторов и полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. Одни из ключевых тем совещания — вопросы безопасности и миграционной политики на Урале. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Руководству ЯНАО, Свердловской и Челябинской областей следует усилить работу по профилактике террористической активности во избежание преступлений такого рода. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании с губернаторами УрФО. «В связи с увеличением в округе по итогам прошлого года почти на 20% количества преступлений террористической направленности региональным органам власти, в первую очередь руководству Свердловской, Челябинской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа, совместно с органами безопасности следует усилить профилактическую работу, направленную на противодействие террористическим проявлениям», — сказал Патрушев. Отдельное поручение дано властям Курганской области: «Завершить формирование сегмента государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раненого предупреждения конфликтных ситуаций». Патрушев пообещал, что Совбез будет контролировать эти вопросы по всем четырем регионам. В ходе доклада Патрушев заметил, что за 2021 год в УрФО снизилось число экстремистских преступлений — на 15%. В частности, был предотвращен въезд 48 иностранцев, состоящих в экстремистской организации «Таблиги Джамаат», запрещенной в России, и 12 приверженцев также запрещенного в стране экстремистского движения «АУЕ». Кроме того, правоохранители пресекли деятельность шести террористических ячеек и установили больше 50 человек, причастных к соответствующей деятельности. 18 февраля Николай Патрушев собрал совещание с участием уральских губернаторов и полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. Одни из ключевых тем совещания — вопросы безопасности и миграционной политики на Урале.