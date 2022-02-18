Руководству ЯНАО, Свердловской и Челябинской областей следует усилить работу по профилактике террористической активности во избежание преступлений такого рода. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании с губернаторами УрФО.
«В связи с увеличением в округе по итогам прошлого года почти на 20% количества преступлений террористической направленности региональным органам власти, в первую очередь руководству Свердловской, Челябинской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа, совместно с органами безопасности следует усилить профилактическую работу, направленную на противодействие террористическим проявлениям», — сказал Патрушев.
Отдельное поручение дано властям Курганской области: «Завершить формирование сегмента государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раненого предупреждения конфликтных ситуаций». Патрушев пообещал, что Совбез будет контролировать эти вопросы по всем четырем регионам.
В ходе доклада Патрушев заметил, что за 2021 год в УрФО снизилось число экстремистских преступлений — на 15%. В частности, был предотвращен въезд 48 иностранцев, состоящих в экстремистской организации «Таблиги Джамаат», запрещенной в России, и 12 приверженцев также запрещенного в стране экстремистского движения «АУЕ». Кроме того, правоохранители пресекли деятельность шести террористических ячеек и установили больше 50 человек, причастных к соответствующей деятельности.
18 февраля Николай Патрушев собрал совещание с участием уральских губернаторов и полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. Одни из ключевых тем совещания — вопросы безопасности и миграционной политики на Урале.
Руководству ЯНАО, Свердловской и Челябинской областей следует усилить работу по профилактике террористической активности во избежание преступлений такого рода. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании с губернаторами УрФО. «В связи с увеличением в округе по итогам прошлого года почти на 20% количества преступлений террористической направленности региональным органам власти, в первую очередь руководству Свердловской, Челябинской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа, совместно с органами безопасности следует усилить профилактическую работу, направленную на противодействие террористическим проявлениям», — сказал Патрушев. Отдельное поручение дано властям Курганской области: «Завершить формирование сегмента государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раненого предупреждения конфликтных ситуаций». Патрушев пообещал, что Совбез будет контролировать эти вопросы по всем четырем регионам. В ходе доклада Патрушев заметил, что за 2021 год в УрФО снизилось число экстремистских преступлений — на 15%. В частности, был предотвращен въезд 48 иностранцев, состоящих в экстремистской организации «Таблиги Джамаат», запрещенной в России, и 12 приверженцев также запрещенного в стране экстремистского движения «АУЕ». Кроме того, правоохранители пресекли деятельность шести террористических ячеек и установили больше 50 человек, причастных к соответствующей деятельности. 18 февраля Николай Патрушев собрал совещание с участием уральских губернаторов и полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. Одни из ключевых тем совещания — вопросы безопасности и миграционной политики на Урале.