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Челябинскую общественницу оштрафовали за штурм заксобрания

© Служба новостей «URA.RU»
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Антипрививочники в ЗСО. Челябинск, пикет, воробей вадим, антипривочники
Валентина Комкова считает, что не причинила охраннику трамв (фото из архива) Фото:

Общественницу из Миасса Валентину Комкову суд обязал выплатить штраф за участие в несанкционированном митинге и нападении на охранника заксобрания Челябинской области. Об этом 21 февраля заявил председатель реготделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков.

«Председатель миасского „Яблока“ Валентина Комкова предстала перед судом после попытки высказать волю населения области по вопросам QR-кодов. Один из охранников заксобрания посчитал, что на него напали. Суд признал Комкову виновной и обязал ее выплатить штраф в 5 тысяч рублей», — отметил Щербаков.

Депутаты областного парламента 25 ноября 2021 года поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, на транспорте дальнего следования и на самолетах. На голосование депутатов пытались повлиять противники QR-кодов, которые устроили в фойе ЗСО стихийный митинг и развернули плакаты.

Комкова в тот день пыталась прорваться в здание ЗСО и устроила потасовку с охранником. Усмирять противников QR-кодов приезжала полиция. Троих активистов пропустили в ЗСО, чтобы они могли пообщаться с депутатами и выслушать их точку зрения.

Щербаков заявил, что продолжит защищать в суде интересы Комковой и будет обжаловать данное судебное решение. По его словам, в материалах дела есть медицинское заключение, по которому у охранника не зафиксировано травм или побоев.

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Общественницу из Миасса Валентину Комкову суд обязал выплатить штраф за участие в несанкционированном митинге и нападении на охранника заксобрания Челябинской области. Об этом 21 февраля заявил председатель реготделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков. «Председатель миасского „Яблока“ Валентина Комкова предстала перед судом после попытки высказать волю населения области по вопросам QR-кодов. Один из охранников заксобрания посчитал, что на него напали. Суд признал Комкову виновной и обязал ее выплатить штраф в 5 тысяч рублей», — отметил Щербаков. Депутаты областного парламента 25 ноября 2021 года поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, на транспорте дальнего следования и на самолетах. На голосование депутатов пытались повлиять противники QR-кодов, которые устроили в фойе ЗСО стихийный митинг и развернули плакаты. Комкова в тот день пыталась прорваться в здание ЗСО и устроила потасовку с охранником. Усмирять противников QR-кодов приезжала полиция. Троих активистов пропустили в ЗСО, чтобы они могли пообщаться с депутатами и выслушать их точку зрения. Щербаков заявил, что продолжит защищать в суде интересы Комковой и будет обжаловать данное судебное решение. По его словам, в материалах дела есть медицинское заключение, по которому у охранника не зафиксировано травм или побоев.
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Ссылки по теме
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