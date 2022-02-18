В ХМАО собирают гуманитарную помощь для жителей Донбасса

Общественники обращают внимание, что продукты питания должны быть с действительным сроком годности Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Общественники в ХМАО начали сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Об этом URA.RU рассказал глава некоммерческой организации «Гуманитарный добровольческий корпус» Эдуард Логинов.

«Сейчас в Ростов активно прибывают беженцы, в ДНР многим нужна помощь, в ЛНР. Сейчас мы приступили к сбору детского питания, одежды, медтехники, канцелярии для детей», — рассказал Логинов.

Общественники обращают внимание, что вещи и предметы быта должны быть новыми в цельной упаковке с этикетками, а продукты питания с действительным сроком годности. Вопрос о том, куда повезут гуманитарные грузы остается открытым. «Мы будем работать исходя из приоритетности задач: если, к примеру, в Донецке будет очень плохо — повезем туда, если здесь появится острая необходимость — здесь будем кормить людей», — добавил Логинов. Пункты сбора общественной организации расположились в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Мегионе, Урае, Пойковском, Лангепасе, Нефтеюганске, Нягани, Радужном и Советском.

К сбору помощи присоединилось и региональное отделение партии «Единая Россия». «Мы организовали сбор гуманитарной помощи во всех муниципалитетах Югры. В ближайшее время будут отправлены две грузовые машины с продуктами питания и предметами первой необходимости, которые отправятся во вторник из Сургута и Нижневартовска», — рассказали в пресс-службе регионального отделения партии. Сообщается также, что к сборам подключены и мэры муниципалитетов.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО готовы принимать беженцев из Донбасса. Губернатор Югры Наталья Комарова отправила письма врио министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александру Чуприяну, а также губернатору Ростовской области Василию Голубеву о том, что готов предоставить места в пунктах временного размещения.

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