Власти ХМАО готовы принимать беженцев из Донбасса

В Югре могут быть развернуты пункты пребывания для беженцев из Донбасса Фото: Сергей Пивоваров © URA.RU

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Власти ХМАО готовы принять беженцев из Донбасса и развернуть в регионе пункты временного пребывания. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Губернатор Югры Наталья Комарова отправила письма врио министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александру Чуприяну, а также губернатору Ростовской области Василию Голубеву о том, что регион готов подключиться к помощи с беженцами из ДНР и ЛНР. «Югра готова с даты приезда граждан из Донецка и Луганска разместить до 100 детей в возрасте от 3 до 18 лет, взрослых, взрослых с детьми до 200 человек. Кроме того, есть возможность оперативно развернуть пункты временного размещения», — цитирует окружной департамент общественных и внешних связей губернатора Югры.

Ранее URA.RU сообщало, что власти других регионов УрФО выразили готовность принимать у себя беженцев из Донбасса. В частности, речь идет о Челябинской области и Ямале.