В ХМАО жители поддерживают запрет на продажу энергетиков детям

Большинство опрошенных жителей ХМАО поддержали идею запрета продажи энергетиков для несовершеннолетних. Результаты опроса будут учитываться при создании соответствующего законопроекта.
«Опрос позволит выявить мнение югорчан о продаже безалкогольных тонизирующих напитков и их распространении среди несовершеннолетних. Результаты голосования будут приняты во внимание и учтены при подготовке управленческих решений исполнительными органами государственной власти автономного округа», — сказано в сообщении на сайте региональных властей.
По предварительным результатам из полутора тысяч опрошенных респондентов, порядка 80% жителей согласились с тем, что продажа энергетиков несовершеннолетним должна быть запрещена. Почти 18% не согласились с инициативой. Онлайн-опрос продлится до 7 марта. Проголосовать можно на портале «Открытый регион — Югра».
Ранее URA.RU писало, что власти региона рассматривают законопроект о запрете на продажу безалкогольных энергетиков несовершеннолетним. Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что обсуждение законопроекта должно завершиться 15 марта.
Большинство опрошенных жителей ХМАО поддержали идею запрета продажи энергетиков для несовершеннолетних. Результаты опроса будут учитываться при создании соответствующего законопроекта. «Опрос позволит выявить мнение югорчан о продаже безалкогольных тонизирующих напитков и их распространении среди несовершеннолетних. Результаты голосования будут приняты во внимание и учтены при подготовке управленческих решений исполнительными органами государственной власти автономного округа», — сказано в сообщении на сайте региональных властей. По предварительным результатам из полутора тысяч опрошенных респондентов, порядка 80% жителей согласились с тем, что продажа энергетиков несовершеннолетним должна быть запрещена. Почти 18% не согласились с инициативой. Онлайн-опрос продлится до 7 марта. Проголосовать можно на портале «Открытый регион — Югра». Ранее URA.RU писало, что власти региона рассматривают законопроект о запрете на продажу безалкогольных энергетиков несовершеннолетним. Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что обсуждение законопроекта должно завершиться 15 марта.