18 февраля 2022
17 февраля 2022

В ХМАО жители поддерживают запрет на продажу энергетиков детям

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Свердловская область, энергетик, напиток, газировка, жестяные банки
80% опрошенных жителей ХМАО проголосовали за запрет продажи энергетиков детям Фото:

Большинство опрошенных жителей ХМАО поддержали идею запрета продажи энергетиков для несовершеннолетних. Результаты опроса будут учитываться при создании соответствующего законопроекта.

«Опрос позволит выявить мнение югорчан о продаже безалкогольных тонизирующих напитков и их распространении среди несовершеннолетних. Результаты голосования будут приняты во внимание и учтены при подготовке управленческих решений исполнительными органами государственной власти автономного округа», — сказано в сообщении на сайте региональных властей.

По предварительным результатам из полутора тысяч опрошенных респондентов, порядка 80% жителей согласились с тем, что продажа энергетиков несовершеннолетним должна быть запрещена. Почти 18% не согласились с инициативой. Онлайн-опрос продлится до 7 марта. Проголосовать можно на портале «Открытый регион — Югра».

Ранее URA.RU писало, что власти региона рассматривают законопроект о запрете на продажу безалкогольных энергетиков несовершеннолетним. Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что обсуждение законопроекта должно завершиться 15 марта.

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Большинство опрошенных жителей ХМАО поддержали идею запрета продажи энергетиков для несовершеннолетних. Результаты опроса будут учитываться при создании соответствующего законопроекта. «Опрос позволит выявить мнение югорчан о продаже безалкогольных тонизирующих напитков и их распространении среди несовершеннолетних. Результаты голосования будут приняты во внимание и учтены при подготовке управленческих решений исполнительными органами государственной власти автономного округа», — сказано в сообщении на сайте региональных властей. По предварительным результатам из полутора тысяч опрошенных респондентов, порядка 80% жителей согласились с тем, что продажа энергетиков несовершеннолетним должна быть запрещена. Почти 18% не согласились с инициативой. Онлайн-опрос продлится до 7 марта. Проголосовать можно на портале «Открытый регион — Югра». Ранее URA.RU писало, что власти региона рассматривают законопроект о запрете на продажу безалкогольных энергетиков несовершеннолетним. Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что обсуждение законопроекта должно завершиться 15 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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