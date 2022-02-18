В ХМАО жители поддерживают запрет на продажу энергетиков детям

80% опрошенных жителей ХМАО проголосовали за запрет продажи энергетиков детям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Большинство опрошенных жителей ХМАО поддержали идею запрета продажи энергетиков для несовершеннолетних. Результаты опроса будут учитываться при создании соответствующего законопроекта.

«Опрос позволит выявить мнение югорчан о продаже безалкогольных тонизирующих напитков и их распространении среди несовершеннолетних. Результаты голосования будут приняты во внимание и учтены при подготовке управленческих решений исполнительными органами государственной власти автономного округа», — сказано в сообщении на сайте региональных властей.

По предварительным результатам из полутора тысяч опрошенных респондентов, порядка 80% жителей согласились с тем, что продажа энергетиков несовершеннолетним должна быть запрещена. Почти 18% не согласились с инициативой. Онлайн-опрос продлится до 7 марта. Проголосовать можно на портале «Открытый регион — Югра».

Ранее URA.RU писало, что власти региона рассматривают законопроект о запрете на продажу безалкогольных энергетиков несовершеннолетним. Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что обсуждение законопроекта должно завершиться 15 марта.