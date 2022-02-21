Таксисты Донецка бегут в Россию, опасаясь изъятия автомобилей

Таксисты Донецкой народной республики опасаются изъятия своих автомобилей для нужд армии. Минимизируя эти риски, владельцы транспорта вывозят его в Россию. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, находящийся на месте событий.
«Многие из моих коллег научены горьким опытом 2014—2015 годов, когда у людей забирали автомобили. Поэтому знаю тех, кто выехал в Ростовскую область и оставил машины там или остался на заработках», — цитирует одного из оставшихся журналист URA.RU.
Таксисты Донецкой народной республики опасаются изъятия своих автомобилей для нужд армии. Минимизируя эти риски, владельцы транспорта вывозят его в Россию. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, находящийся на месте событий. «Многие из моих коллег научены горьким опытом 2014—2015 годов, когда у людей забирали автомобили. Поэтому знаю тех, кто выехал в Ростовскую область и оставил машины там или остался на заработках», — цитирует одного из оставшихся журналист URA.RU. Военный комиссариат Донецкой народной республики 20 февраля разослал жителям региона СМС с призывом для мужчин к защите своего дома и Отечества. 21 февраля в Луганской народной республике был подписан указ о добровольной мобилизации — для мужчин старше 55 лет. 18 февраля из Донбасса началась массовая эвакуация.