Таксисты Донецка бегут в Россию, опасаясь изъятия автомобилей

21 февраля 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Многие водители научены опытом 2014—2015 годов, когда у людей изымали автомобили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Таксисты Донецкой народной республики опасаются изъятия своих автомобилей для нужд армии. Минимизируя эти риски, владельцы транспорта вывозят его в Россию. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, находящийся на месте событий. «Многие из моих коллег научены горьким опытом 2014—2015 годов, когда у людей забирали автомобили. Поэтому знаю тех, кто выехал в Ростовскую область и оставил машины там или остался на заработках», — цитирует одного из оставшихся журналист URA.RU. Военный комиссариат Донецкой народной республики 20 февраля разослал жителям региона СМС с призывом для мужчин к защите своего дома и Отечества. 21 февраля в Луганской народной республике был подписан указ о добровольной мобилизации — для мужчин старше 55 лет. 18 февраля из Донбасса началась массовая эвакуация. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Таксисты Донецкой народной республики опасаются изъятия своих автомобилей для нужд армии. Минимизируя эти риски, владельцы транспорта вывозят его в Россию. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, находящийся на месте событий. «Многие из моих коллег научены горьким опытом 2014—2015 годов, когда у людей забирали автомобили. Поэтому знаю тех, кто выехал в Ростовскую область и оставил машины там или остался на заработках», — цитирует одного из оставшихся журналист URA.RU. Военный комиссариат Донецкой народной республики 20 февраля разослал жителям региона СМС с призывом для мужчин к защите своего дома и Отечества. 21 февраля в Луганской народной республике был подписан указ о добровольной мобилизации — для мужчин старше 55 лет. 18 февраля из Донбасса началась массовая эвакуация.