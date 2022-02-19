19 февраля 2022

В ДНР мобилизуют граждан с помощью СМС-рассылки. Скрин

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Военный комиссариат ДНР призывает мужчин защищать свой дом и отечество Фото:
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Война на Украине

Военный комиссариат самопровозглашенной Донецкой народной республики на фоне возможной украинской агрессии начал рассылать всем жителям региона СМС с призывом для мужчин к защите своего дома и отечества. Об этом сообщают корреспонденты URA.RU, находящиеся в Донецке.

«Внимание! На фоне возможной агрессии со стороны Украины священный долг и обязанность каждого мужчины встать на защиту своего дома и отечества», — говорится в СМС, которое приходит гражданам ДНР от военного комиссариата.

Ранее сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию. По его словам, ВС Украины может напасть на Донбасс совершенно в любой момент. Генсек ОДКБ Станислав Зась допустил отправку миротворцев на Украину. Глава ЛНР Леонид Пасечник также подписал указ о всеобщей мобилизации, передает RT.

СМС от военного комиссариата ДНР, которое приходит всем гражданам республики

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Военный комиссариат самопровозглашенной Донецкой народной республики на фоне возможной украинской агрессии начал рассылать всем жителям региона СМС с призывом для мужчин к защите своего дома и отечества. Об этом сообщают корреспонденты URA.RU, находящиеся в Донецке. «Внимание! На фоне возможной агрессии со стороны Украины священный долг и обязанность каждого мужчины встать на защиту своего дома и отечества», — говорится в СМС, которое приходит гражданам ДНР от военного комиссариата. Ранее сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию. По его словам, ВС Украины может напасть на Донбасс совершенно в любой момент. Генсек ОДКБ Станислав Зась допустил отправку миротворцев на Украину. Глава ЛНР Леонид Пасечник также подписал указ о всеобщей мобилизации, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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