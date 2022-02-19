Военный комиссариат самопровозглашенной Донецкой народной республики на фоне возможной украинской агрессии начал рассылать всем жителям региона СМС с призывом для мужчин к защите своего дома и отечества. Об этом сообщают корреспонденты URA.RU, находящиеся в Донецке.
«Внимание! На фоне возможной агрессии со стороны Украины священный долг и обязанность каждого мужчины встать на защиту своего дома и отечества», — говорится в СМС, которое приходит гражданам ДНР от военного комиссариата.
Военный комиссариат самопровозглашенной Донецкой народной республики на фоне возможной украинской агрессии начал рассылать всем жителям региона СМС с призывом для мужчин к защите своего дома и отечества. Об этом сообщают корреспонденты URA.RU, находящиеся в Донецке. «Внимание! На фоне возможной агрессии со стороны Украины священный долг и обязанность каждого мужчины встать на защиту своего дома и отечества», — говорится в СМС, которое приходит гражданам ДНР от военного комиссариата. Ранее сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию. По его словам, ВС Украины может напасть на Донбасс совершенно в любой момент. Генсек ОДКБ Станислав Зась допустил отправку миротворцев на Украину. Глава ЛНР Леонид Пасечник также подписал указ о всеобщей мобилизации, передает RT.