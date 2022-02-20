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Тюменцы останутся без ТВ-связи из-за вращения Земли вокруг Солнца

© Служба новостей «URA.RU»
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Перебои с ТВ-вещанием продлятся две недели Фото:

Из-за того, что Земля повернулась к Солнцу северным полушарием, тюменцев ожидает солнечная интерференция, которая на протяжении двух недель будет вызывать перерывы в ТВ-трансляциях. Об этом URA.RU рассказали в Урало-Сибирском филиале «Российской телевизионной и радиовещательной сети».

«Земля, сделав оборот вокруг Солнца, поворачивается к светилу северным полушарием. С 22 февраля по 8 марта наступит весенняя солнечная интерференция — моменты, когда Солнце оказывается ровно позади спутников связи. Из-за этого тюменцы могут ощутить перебои с телесигналом: картинка будет „замирать“, или полностью пропадать», — рассказали URA.RU в филиале РТРС.

Проблемы могут наблюдаться во всех населенных пунктах Тюменской области. При этом специалисты вычислили время, когда это будет происходить — ежедневно в период с 13:37 до 14:23. Предсказать насколько будет пропадать связь невозможно: перебои могут длиться от нескольких секунд до 15 минут.

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Из-за того, что Земля повернулась к Солнцу северным полушарием, тюменцев ожидает солнечная интерференция, которая на протяжении двух недель будет вызывать перерывы в ТВ-трансляциях. Об этом URA.RU рассказали в Урало-Сибирском филиале «Российской телевизионной и радиовещательной сети». «Земля, сделав оборот вокруг Солнца, поворачивается к светилу северным полушарием. С 22 февраля по 8 марта наступит весенняя солнечная интерференция — моменты, когда Солнце оказывается ровно позади спутников связи. Из-за этого тюменцы могут ощутить перебои с телесигналом: картинка будет „замирать“, или полностью пропадать», — рассказали URA.RU в филиале РТРС. Проблемы могут наблюдаться во всех населенных пунктах Тюменской области. При этом специалисты вычислили время, когда это будет происходить — ежедневно в период с 13:37 до 14:23. Предсказать насколько будет пропадать связь невозможно: перебои могут длиться от нескольких секунд до 15 минут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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