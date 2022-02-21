Иммунолог: отдых в жарких странах после COVID смертельно опасен

21 февраля 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

Сразу же после COVID-19 лучше не планировать поездки в жаркие страны Фото: Нина Калинина © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Переболевшим COVID-19 желательно на пару месяцев отказаться от дальних перелетов и отдыха в жарких странах, так как это может быть опасно для жизни. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Я бы посоветовал не планировать отдых в жаркие страны раньше, чем через два месяца после выздоровления, так как у 80% переболевших COVID-19, даже в легкой форме, достаточно продолжительное время сохраняется постковидный синдром, который сопровождается хроническим аутоиммунным воспалением в разных органах и повышенной свертываемостью крови. Например, сразу же после выздоровления человек летит в Таиланд, продолжительное время сидит в самолете, у него развивается тромбоз, он встает, и даже не доходя до гостиницы получает осложнения. Плюс, перепады температур — жаркий климат, обезвоживание, и как результат, мы получаем вновь сгущение крови. И, думаю, таких случав будет очень много — инфаркты, инсульты, внезапная смерть на отдыхе после перенесенного COVID-19», — подчеркнул Владимир Болибок. В беседе с URA.RU главный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил о необходимости перед планируемой поездкой пройти углубленную диспансеризацию. «Через 2-3 месяца после перенесенного COVID-19 необходимо пройти углубленную диспансеризацию и по ее итогам решить, можно ли отправляться на отдых в жаркие страны. Если в ходе исследований обнаружатся серьезные проблемы, в том числе сосудистого звена, то поездку нужно будет отложить, потому что резкие перепады температуры и делительные переезды могут пагубно сказаться на здоровье. Чтобы снизить риски тромбоза, следует при перелетах и переездах пить больше воды, отказаться от алкоголя, надевать удобную одежду и обувь, периодически делать разминку для ног, использовать компрессионный трикотаж», — добавил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Переболевшим COVID-19 желательно на пару месяцев отказаться от дальних перелетов и отдыха в жарких странах, так как это может быть опасно для жизни. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Я бы посоветовал не планировать отдых в жаркие страны раньше, чем через два месяца после выздоровления, так как у 80% переболевших COVID-19, даже в легкой форме, достаточно продолжительное время сохраняется постковидный синдром, который сопровождается хроническим аутоиммунным воспалением в разных органах и повышенной свертываемостью крови. Например, сразу же после выздоровления человек летит в Таиланд, продолжительное время сидит в самолете, у него развивается тромбоз, он встает, и даже не доходя до гостиницы получает осложнения. Плюс, перепады температур — жаркий климат, обезвоживание, и как результат, мы получаем вновь сгущение крови. И, думаю, таких случав будет очень много — инфаркты, инсульты, внезапная смерть на отдыхе после перенесенного COVID-19», — подчеркнул Владимир Болибок. В беседе с URA.RU главный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил о необходимости перед планируемой поездкой пройти углубленную диспансеризацию. «Через 2-3 месяца после перенесенного COVID-19 необходимо пройти углубленную диспансеризацию и по ее итогам решить, можно ли отправляться на отдых в жаркие страны. Если в ходе исследований обнаружатся серьезные проблемы, в том числе сосудистого звена, то поездку нужно будет отложить, потому что резкие перепады температуры и делительные переезды могут пагубно сказаться на здоровье. Чтобы снизить риски тромбоза, следует при перелетах и переездах пить больше воды, отказаться от алкоголя, надевать удобную одежду и обувь, периодически делать разминку для ног, использовать компрессионный трикотаж», — добавил он.